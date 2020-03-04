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Происшествия 04.03.2020 09:41

Уроженец Армении задержан в Якутии с промышленным золотом на 11 млн рублей

Сотрудники УФСБ по Якутии обнаружили в машине уроженца Армении и изъяли крупную партию промышленного золота весом более 3 кг, сообщает в среду пресс-служба регионального управления.

Уточняется, что задержание произошло в городе Нерюнгри.

"Обнаружено и изъято природное россыпное шлиховое золото общим весом более 3 кг. Стоимость изъятого драгоценного металла по котировке Центрального банка РФ составила около 11 млн рублей", - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном хранении драгоценных металлов (ч.4 ст. 191 УК РФ).

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]