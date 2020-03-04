Уроженец Армении задержан в Якутии с промышленным золотом на 11 млн рублей

Сотрудники УФСБ по Якутии обнаружили в машине уроженца Армении и изъяли крупную партию промышленного золота весом более 3 кг, сообщает в среду пресс-служба регионального управления.

Уточняется, что задержание произошло в городе Нерюнгри.

"Обнаружено и изъято природное россыпное шлиховое золото общим весом более 3 кг. Стоимость изъятого драгоценного металла по котировке Центрального банка РФ составила около 11 млн рублей", - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном хранении драгоценных металлов (ч.4 ст. 191 УК РФ).