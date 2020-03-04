Блумберг выигрывает кокусы на Самоа

Бывший мэр Нью- Йорка Майк Блумберг был объявлен победителем кокусов на Американском Самоа в Тихом океане.

Согласно результатам, представленным территорией США, Блумберг выиграл первичные выборы на Американское Самоа.

Здесь выборы проходят в виде кокусов. Кокусы предполагают собрания сторонников партии, в ходе которых проходит обсуждение вероятных кандидатов в президенты. После завершения всех выступлений проходит голосование, при этом в каждой партии существуют различия в его проведении.

Самоа отправляет на съезд демократов шесть делегатов.