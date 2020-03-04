Турция усилит противовоздушную оборону своего контингента в Сирии - СМИ

Турция на фоне эскалации обстановки в сирийской провинции Идлиб разместят в Сирии дополнительные системы ПВО, сообщает во вторник издание "Сабах" со ссылкой на главу Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.

Он уточнил, что речь идет о произведенных в Турции системах HISAR-A для перехвата целей на низких высотах, и о системах HISAR-O - против целей на средних высотах. Ожидается, что HISAR-A будут развернутые через неделю, а HISAR-O - "вскоре".

В то же время, напомнил Демир, в настоящий момент в Сирии на поле боя задействованы еще одни произведенные в Турции установки типа Korkut, которые используются против низко летящих целей.

ВС Турции поддерживают ведущих борьбу против Дамаска боевиков на севере Сирии. В последние дни участились случаи обстрелов сирийскими военными позиций турецкой армии в провинции Идлиб. Турецкая сторона также наносит удары по сирийским правительственным силам.

В конце февраля агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Анкары сообщило, что Турция обратилась с США с просьбой развернуть две батареи ЗРК Patriot на юге страны, чтобы сдерживать действия России и Дамаска в сирийской провинции Идлиб. Затем глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар отмечал, что Вашингтон мог бы обеспечить Анкару ЗРК Patriot в качестве меры поддержки турецких действий в Идлибе.