Турция усилит противовоздушную оборону своего контингента в Сирии - СМИ

Турция на фоне эскалации обстановки в сирийской провинции Идлиб разместят в Сирии дополнительные системы ПВО, сообщает во вторник издание "Сабах" со ссылкой на главу Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.
Он уточнил, что речь идет о произведенных в Турции системах HISAR-A для перехвата целей на низких высотах, и о системах HISAR-O - против целей на средних высотах. Ожидается, что HISAR-A будут развернутые через неделю, а HISAR-O - "вскоре".
В то же время, напомнил Демир, в настоящий момент в Сирии на поле боя задействованы еще одни произведенные в Турции установки типа Korkut, которые используются против низко летящих целей.
ВС Турции поддерживают ведущих борьбу против Дамаска боевиков на севере Сирии. В последние дни участились случаи обстрелов сирийскими военными позиций турецкой армии в провинции Идлиб. Турецкая сторона также наносит удары по сирийским правительственным силам.
В конце февраля агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Анкары сообщило, что Турция обратилась с США с просьбой развернуть две батареи ЗРК Patriot на юге страны, чтобы сдерживать действия России и Дамаска в сирийской провинции Идлиб. Затем глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар отмечал, что Вашингтон мог бы обеспечить Анкару ЗРК Patriot в качестве меры поддержки турецких действий в Идлибе.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны
Армения исключает возможность участия Турции в карабахском урегулировании - МИД
Налоговые и таможенные поступления в госбюджет в январе-феврале превысили план на 250 млн манатов - Алиев
Нефтяные цены растут на новостях о рекомендациях экспертов ОПЕК+, Brent - $52,54 за баррель
Власти Египта отказываются признавать крушение лайнера А321 терактом, а его жертв до сих пор считают неустановленными - газета
Коронавирус приводит к недельным задержкам с поставками ПК и смартфонов
Уроженец Армении задержан в Якутии с промышленным золотом на 11 млн рублей
Президент Алиев посещает Агстафинский район
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Шамкирском районе
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Компания PROKON открыла новый офис в Анкаре, Турция
Состоялся очередной CEO Brunch
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта