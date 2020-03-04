Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8946 RUR   0.0257 GBR   2.1724 TRY   0.2751

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.18 0.43 Brent 51.86 -0.04

Погода в Баку

  ночь день

Регион 04.03.2020 09:43

Турция усилит противовоздушную оборону своего контингента в Сирии - СМИ

Турция на фоне эскалации обстановки в сирийской провинции Идлиб разместят в Сирии дополнительные системы ПВО, сообщает во вторник издание "Сабах" со ссылкой на главу Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.

Он уточнил, что речь идет о произведенных в Турции системах HISAR-A для перехвата целей на низких высотах, и о системах HISAR-O - против целей на средних высотах. Ожидается, что HISAR-A будут развернутые через неделю, а HISAR-O - "вскоре".

В то же время, напомнил Демир, в настоящий момент в Сирии на поле боя задействованы еще одни произведенные в Турции установки типа Korkut, которые используются против низко летящих целей.

ВС Турции поддерживают ведущих борьбу против Дамаска боевиков на севере Сирии. В последние дни участились случаи обстрелов сирийскими военными позиций турецкой армии в провинции Идлиб. Турецкая сторона также наносит удары по сирийским правительственным силам.

В конце февраля агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Анкары сообщило, что Турция обратилась с США с просьбой развернуть две батареи ЗРК Patriot на юге страны, чтобы сдерживать действия России и Дамаска в сирийской провинции Идлиб. Затем глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар отмечал, что Вашингтон мог бы обеспечить Анкару ЗРК Patriot в качестве меры поддержки турецких действий в Идлибе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]