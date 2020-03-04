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ТЭК 04.03.2020 09:43

Нефтяные цены растут на новостях о рекомендациях экспертов ОПЕК+, Brent - $52,54 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду на новостях о том, что технический комитет ОПЕК+ рекомендовал усилить сокращение добычи на объем до 1 млн б/с.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:21 подорожали на $0,68 (на 1,31%) - до $52,54 за баррель. Во вторник их цена снизилась на $0,04 (на 0,08%), составив на закрытие $51,86 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов WTI на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром растут на $0,67 (на 1,42%) - до $47,85 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на $0,43 (на 0,92%), завершив день на уровне $47,18 за баррель.

Накануне технический комитет ОПЕК+ дал рекомендацию продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года, с апреля до конца года, усилив сокращения на объем от 600 тыс. до 1 млн б/с во втором квартале.

По словам одного из источников "Интерфакса", Россия и Казахстан взяли время на оценку выводов, как в ходе февральского заседания это уже делала Россия.

В феврале технический комитет рекомендовал дополнительное снижение добычи на 600 тыс. б/с на фоне вспышки коронавируса COVID-19. С того момента масштабы распространения заболевания в мире увеличились. По последним данным, общее число зараженных в мире превысило 92,5 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Министры мониторингового комитета стран соглашения по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ (JMMC) в среду обсудят необходимость мер реагирования на ситуацию на нефтяном рынке. 5 марта пройдет конференция министров ОПЕК, 6 марта соберутся министры ОПЕК+ для утверждения окончательного решения.

"Рынок рассчитывает, что дополнительное снижение добычи ОПЕК+ составит до 1 млн б/с, - отмечает основательница Vanda Insights Вандана Хари. - Производители должны будут больше удивить рынок, если они надеются подтолкнуть цены еще выше".

Тем временем Goldman Sachs понизил прогноз цены Brent на второй квартал с $57 за баррель до $47 за баррель. По обновленному прогнозу, цена упадет до $45 за баррель в апреле и восстановится до $60 за баррель к концу года по сравнению с предыдущим прогнозом в $65 за баррель, а спрос на нефть сократится на 150 тыс. б/с. Ранее Goldman Sachs прогнозировал рост спроса на 550 тыс. б/с, а до вспышки коронавируса - на 1,1 млн б/с.

Bank of America, в свою очередь, ожидает, что цена Brent в 2020 году в среднем составит $54 за баррель против ранее ожидавшихся $62 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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