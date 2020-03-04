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Регион 04.03.2020 09:47

Ударами турецкой армии уничтожены техника и несколько сотен сирийских солдат - Анкара

Армия Турции во вторник продолжила наносить удары по позициям сирийских войск в Идлибе, информирует турецкое министерство обороны.

По его данным, "в Идлибе уничтожены девять танков, две гаубицы, шесть многоствольных ракетных установок, два военных транспортных средства, а также 299 сирийских солдат".

В последние дни противостояние военных Турции и Сирии на территории провинции Идлиб обострилось. Анкара оказывает военную поддержку действующим там боевикам. Сирийские правительственные войска, со своей стороны, обстреливают находящихся в Идлибе турецких военнослужащих.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]