Ударами турецкой армии уничтожены техника и несколько сотен сирийских солдат - Анкара

Армия Турции во вторник продолжила наносить удары по позициям сирийских войск в Идлибе, информирует турецкое министерство обороны.
По его данным, "в Идлибе уничтожены девять танков, две гаубицы, шесть многоствольных ракетных установок, два военных транспортных средства, а также 299 сирийских солдат".
В последние дни противостояние военных Турции и Сирии на территории провинции Идлиб обострилось. Анкара оказывает военную поддержку действующим там боевикам. Сирийские правительственные войска, со своей стороны, обстреливают находящихся в Идлибе турецких военнослужащих.
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