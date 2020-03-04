Ударами турецкой армии уничтожены техника и несколько сотен сирийских солдат - Анкара

Армия Турции во вторник продолжила наносить удары по позициям сирийских войск в Идлибе, информирует турецкое министерство обороны.

По его данным, "в Идлибе уничтожены девять танков, две гаубицы, шесть многоствольных ракетных установок, два военных транспортных средства, а также 299 сирийских солдат".

В последние дни противостояние военных Турции и Сирии на территории провинции Идлиб обострилось. Анкара оказывает военную поддержку действующим там боевикам. Сирийские правительственные войска, со своей стороны, обстреливают находящихся в Идлибе турецких военнослужащих.