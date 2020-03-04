Трамп обещал устранить препятствия на пути межафганских переговоров, сообщают талибы

Талибы утверждают, что президент США обещал им "устранить препятствия на пути межафганских переговоров".
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с заместителем лидера "Талибан" по политическим вопросам муллой Абдул Гани Барадаром, сообщил во вторник ночью в Twitter пресс-секретарь политического офиса талибов в Катаре Сухайль Шахин.
"Этим вечером президент США Дональд Трамп позвонил уважаемому мулле Абдул Гани Барадару Ахунд и имел разговор в течение пяти минут", - написал пресс-секретарь.
Барадар - руководитель политического офиса движения в Дохе, он возглавлял делегации талибов на целом ряде международных переговоров, в том числе с США. Также именно Барадар от лица "Талибана" подписал 29 февраля в Дохе историческое мирное соглашение с США, которое призвано положить начало урегулированию вооруженного конфликта, продолжающегося в Афганистане уже без малого 20 лет.
"Если Соединенные Штаты будут соблюдать подписанное с нами соглашение, в будущем у нас будут позитивные двусторонние отношения", - приводит Шахин слова Барадара.
"Вы полны решимости работать для вывода иностранных войск из Афганистана и ради будущих позитивных отношений, не позволяйте никому удерживать вас в этой долгой войне. Независимость страны и создание произвольного правительства является бесспорным правом афганцев", - добавил лидер талибов.
Шахин также приводит слова президент США Трампа: "Я рад поговорить с вами. Вы сильные люди, у вас великая страна, и я знаю, что вы боретесь за свою землю. Мы были там в течение долгих 19 лет. Теперь вывод иностранных войск из Афганистана пойдет на пользу всем".
Шахин также сообщает, что президент США обещал помочь разрешить разногласия талибов с правительством Афганистана.
"Мой министр иностранных дел в ближайшее время будет говорить с Кабулом, чтобы устранить препятствия на пути межафганских переговоров", - цитирует Шахин слова американского президента.
Перед этим во вторник Шахин написал в твиттер, что переговоры с правительством возможны только после освобождения из тюрем 5 тыс. их сторонников.
"Наша делегация в Дохе не встречалась с группой представителей кабульского режима, прибывшей в Катар. Позиция Исламского Эмирата (так называют себя талибы) заключается в том, что переговоры должны начаться после освобождения 6 тысяч заключенных", - сообщил официальный представитель талибов.
По его словам, до начала переговоров власти должны освободить из тюрем 5 тыс. сторонников движения, в свою очередь талибы готовы освободить из плена 1 тыс. представителей правительства. В мирном соглашении, которое было подписано в минувшую субботу 29 февраля делегациями США и талибов в Дохе, определены условия вывода иностранных войск из Афганистана. В свою очередь, движение "Талибан" обязуется не позволить террористическим группам использовать территорию Афганистана против других стран. Один из членов делегации движения "Талибан" в Катаре Шер Мохаммад Аббас Станикзай сообщил журналистам, что межафганские мирные переговоры могут начаться 10 марта.
"Мы не признаем официально правительство Афганистана. Соглашение об освобождении заключенных из тюрем в Афганистане мы подписали с американцами, которые взяли на себя обязательства освободить 5 тыс. заключенных до начала межафганских переговоров - 10 марта", - сообщил Станикзай.
Однако президент Афганистана Ашраф Гани заявил в понедельник, что вопрос освобождения заключенных не входит в компетенцию США и может быть обсужден на переговорах правительства Афганистана с талибами.
"У нас нет таких обязательств перед США. Вопрос освобождения заключенных не входит в компетенцию США, это вопрос правительства Афганистана. Он может быть обсужден на переговорах правительства с талибами", - заявил на пресс-конференции в Кабуле Гани.
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