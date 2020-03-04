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Дальнее зарубежье 04.03.2020 09:49

Трамп подтверждает разговор с лидером талибов, называет беседу "очень хорошей"

Президент США Дональд Трамп во вторник подтвердил журналистам, что провел телефонный разговор с руководителем движения "Талибан".

"У нас был очень хороший разговор", - цитирует телеканал CBS слова Трампа.

"Мы не хотим насилия. Мы посмотрим, как будут разворачиваться события дальше", - добавил президент.

Таким образом, уточняет в свою очередь издание The New York Times, Трамп стал первым американским президентом, который общался непосредственно с одним из руководителей движения "Талибан".

Ранее во вторник представитель талибов Забиулла Муджахид сообщил в Twitter о телефонном разговоре Трампа с заместителем лидера "Талибана" по политическим вопросам муллой Абдулой Гани Барадаром.

29 февраля в Дохе состоялось подписание исторического мирного соглашения между талибами и представителями США. От "Талибана" договор подписал Барадар.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]