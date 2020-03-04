Президент США Дональд Трамп во вторник подтвердил журналистам, что провел телефонный разговор с руководителем движения "Талибан".
"У нас был очень хороший разговор", - цитирует телеканал CBS слова Трампа.
"Мы не хотим насилия. Мы посмотрим, как будут разворачиваться события дальше", - добавил президент.
Таким образом, уточняет в свою очередь издание The New York Times, Трамп стал первым американским президентом, который общался непосредственно с одним из руководителей движения "Талибан".
Ранее во вторник представитель талибов Забиулла Муджахид сообщил в Twitter о телефонном разговоре Трампа с заместителем лидера "Талибана" по политическим вопросам муллой Абдулой Гани Барадаром.
29 февраля в Дохе состоялось подписание исторического мирного соглашения между талибами и представителями США. От "Талибана" договор подписал Барадар.
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