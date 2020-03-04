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Финансы 04.03.2020 10:25

Налоговые и таможенные поступления в госбюджет в январе-феврале превысили план на 250 млн манатов - Алиев

Налоговые и таможенные органы в январе-феврале 2020 года перечислили в госбюджет 250 млн манатов сверх плана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы увеличили на 2020 год прогноз отчислений в госбюджет по линии налоговых и таможенных органов. Несмотря на это, дополнительные поступления в госбюджет Азербайджана в январе-феврале составили 250 млн манатов», - сказал Алиев на церемонии открытия известкового завода в Газахе.

По словам главы государства, 180 млн манатов составили дополнительные поступления по линии налоговых органов, 70 млн манатов – таможенных органов.

«Это стало возможным за счет прозрачности и расширения налоговой базы», – сказал Алиев.

Президент подчеркнул, что эта положительная тенденция является большим ударом по «теневой экономике». «Объем теневой экономики резко сокращается, будет сокращаться и после этого, а дополнительные поступления являются этому свидетельством», - добавил глава государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, НАЛОГИ, ОТЧИСЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]