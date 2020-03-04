Налоговые и таможенные поступления в госбюджет в январе-феврале превысили план на 250 млн манатов - Алиев

Налоговые и таможенные органы в январе-феврале 2020 года перечислили в госбюджет 250 млн манатов сверх плана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы увеличили на 2020 год прогноз отчислений в госбюджет по линии налоговых и таможенных органов. Несмотря на это, дополнительные поступления в госбюджет Азербайджана в январе-феврале составили 250 млн манатов», - сказал Алиев на церемонии открытия известкового завода в Газахе.

По словам главы государства, 180 млн манатов составили дополнительные поступления по линии налоговых органов, 70 млн манатов – таможенных органов.

«Это стало возможным за счет прозрачности и расширения налоговой базы», – сказал Алиев.

Президент подчеркнул, что эта положительная тенденция является большим ударом по «теневой экономике». «Объем теневой экономики резко сокращается, будет сокращаться и после этого, а дополнительные поступления являются этому свидетельством», - добавил глава государства.

Б.Рустамбеков