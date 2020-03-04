Президент Алиев посещает Агстафинский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду прибыл в Агстафинский район, сообщает сайт главы государства.
Б.Рустамбеков
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