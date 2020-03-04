Постпреды стран ЕС согласовали без обсуждения продление санкций к РФ за Украину

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в среду согласовал продление на очередные шесть месяцев индивидуальных санкций в отношении России за "подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", сообщил "Интерфаксу" европейский дипломатический источник в Брюсселе.
"Продление ограничительных мер одобрено без обсуждения. Я вам также напоминаю, что Совет (Евросоюза - ИФ) должен еще принять свое решение на одном из ближайших заседаний, прежде чем это продление вступит в силу", - сказал собеседник агентства.
Другой источник сообщил, что совет может принять соответствующее решение на следующей неделе.
Индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание банковских авуаров.
Эти ограничительные меры были впервые введены в марте 2014 года в отношении лиц и организаций, которые в Евросоюзе расценили как "подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины". Санкции с тех пор продлевались каждые полгода.
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