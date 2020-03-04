В МИД РФ считают, что Иран не выйдет из ДНЯО из-за проблем с СВПД

В Москве не ожидают, что Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) из-за проблем с иранской ядерной программой, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"Говорить о том, что в результате создавшихся проблем в рамках всеобъемлющего плана действий (СВПД - ИФ) Иран может выйти из договора о ДНЯО, не приходится", - сказал Ермаков на пресс-конференции в Москве.
"Здесь, особенно в преддверии обзорной конференции, спекулировать на возможности выхода Ирана из договора, я бы не стал", - отметил он.
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны
Армения исключает возможность участия Турции в карабахском урегулировании - МИД
Литовский оператор системы электропередачи Litgrid построил центр управления за 11,2 млн евро
VTB Bank (Azerbaijan) планирует расширить сотрудничество с РЭЦ
TechnipFMC получила контракт на подготовку FEED в камерунском газовом проекте с участием ЛУКОЙЛа
Азербайджан импортировал в 2019г из Франции духов и туалетной воды на $7 млн
Правительство Италии утвердило меры поддержки турбизнеса в связи с коронавирусом
Аптекам Казахстана разрешено продавать не более десяти масок в руки
Президент Алиев открыл комплекс ASAN Heyat в Товузском районе
Президент Алиев открыл ряд объектов в Товузском районе
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Nar вознаградил самых лучших студентов АзТУ
Тельман Алиев избран новым председателем Caspian European Club
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта