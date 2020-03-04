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Регион 04.03.2020 15:17

В МИД РФ считают, что Иран не выйдет из ДНЯО из-за проблем с СВПД

В Москве не ожидают, что Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) из-за проблем с иранской ядерной программой, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Говорить о том, что в результате создавшихся проблем в рамках всеобъемлющего плана действий (СВПД - ИФ) Иран может выйти из договора о ДНЯО, не приходится", - сказал Ермаков на пресс-конференции в Москве.

"Здесь, особенно в преддверии обзорной конференции, спекулировать на возможности выхода Ирана из договора, я бы не стал", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ИРАН, ДНЯО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]