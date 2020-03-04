В МИД РФ считают, что Иран не выйдет из ДНЯО из-за проблем с СВПД

В Москве не ожидают, что Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) из-за проблем с иранской ядерной программой, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Говорить о том, что в результате создавшихся проблем в рамках всеобъемлющего плана действий (СВПД - ИФ) Иран может выйти из договора о ДНЯО, не приходится", - сказал Ермаков на пресс-конференции в Москве.

"Здесь, особенно в преддверии обзорной конференции, спекулировать на возможности выхода Ирана из договора, я бы не стал", - отметил он.