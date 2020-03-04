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СНГ 04.03.2020 15:43

Послы ЕС продлили санкции против Януковича и его соратников

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза продлил еще на год санкции для экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников, сообщил в среду в Брюсселе агентству "Интерфакс-Украина" дипломатический источник.

При этом он не стал уточнять детали решения.

Ранее стало известно, что экс-премьер Украины Николай Азаров и экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий из списка исключены, а в отношении сына Януковича Александра санкции могут быть продлены только на полгода.

Таким образом, в санкционном списке вместе с Януковичем и его сыном останутся бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр образования Дмитрий Табачник, олигарх Сергей Курченко.

Санкции, введенные ЕС еще с 5 марта 2014 года в отношении 18 высокопоставленных чиновников времен президента Януковича в виде замораживания активов, продлеваются на год. При этом многие из фигурантов санкционного списка регулярно оспаривают решение ЕС. Суд ЕС уже принял ряд решений в их пользу. При этом ряд экс-чиновников из списка исключены. Так, например, в прошлом году из санкционного списка был исключен Андрей Клюев, который оспорил это решение в Суде ЕС. После принятия решения в этом году в списке останется 10 имен.

Тогда, комментируя исключение Клюева из списка, на то время еще спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко написал, что, несмотря на снятие санкций ЕС с Клюева, правоохранительные органы Украины продолжают расследование в уголовном производстве в отношении экс-главы АПУ. Также он высказал мнение, что, несмотря на систематическое обжалования экс-чиновниками в Суде ЕС введенных в отношении них санкций, соответствующие судебные решения не являются безусловным основанием для ЕС об отмене ограничительных мер.

ЕС ввел санкции в отношении бывших высших чиновников Украины за незаконное присвоение украинских государственных средств или за злоупотребление служебным положением.

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Тэги: УКРАИНА, ЭКС/ЧИНОВНИКИ, ЕС, САНКЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]