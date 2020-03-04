В Грузии граждане, находящиеся из-за коронавируса в карантине или самоизоляции, получат компенсацию за пропущенные на работе дни

Граждане Грузии, которые в целях предотвращения распространения коронавируса Covid-19 размещены в карантинных зонах, или самоизолировались, получат компенсацию за пропущенные на работе дни, сообщает Минздрав республики.
"Для этого граждане посредством электронной почты должны обратиться в Минздрав Грузии, после чего им будет выдан имеющий правовую силу документ, равносильный больничному листу", - сообщила в среду журналистам начальник управления политики здравоохранения Минздрава Екатерина Адамия.
При этом она отметила, что выдача министерством такого документа предусмотрена изменением, внесенным в нормативные акты, поскольку как среди помещенных в карантин, так и самоизолированных граждан, много трудоустроенных людей, у которых в этот период возникали определенные материальные проблемы.
"Этот документ для работодателей будет основанием выдать им зарплату за пропущенные на работе дни", - заявила Адамия.
По данным Минздрава Грузии, в настоящее время в стране на карантине находятся 97 человек, в самоизоляции - 92 человека.
Как сообщалось, в Грузии из-за коронавируса с 4 марта приостановлен учебный процесс во всех как государственных, так и частных школах, детсадах и вузах страны.
В Грузии на сегодняшний день подтверждены три случая заболевания коронавирусом Covid-19. В медицинских учреждениях находятся около 40 человек с возможными симптомами этого вируса.
Грузия 29 января приостановила на два месяца прямое авиасообщение с Китаем, где возник очаг коронавируса, а с 23 февраля приостановила прямое авиасообщение с Ираном по той же причине. С 26 февраля правительство приняло решение ограничить въезд в страну и через сухопутные участки границы для граждан Ирана. В аэропортах и на наземных пунктах пропуска через госграницу Грузии медицинскую проверку проходят все прибывающие из стран, где распространился коронавирус.
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