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Регион 04.03.2020 15:26

В Грузии граждане, находящиеся из-за коронавируса в карантине или самоизоляции, получат компенсацию за пропущенные на работе дни

Граждане Грузии, которые в целях предотвращения распространения коронавируса Covid-19 размещены в карантинных зонах, или самоизолировались, получат компенсацию за пропущенные на работе дни, сообщает Минздрав республики.

"Для этого граждане посредством электронной почты должны обратиться в Минздрав Грузии, после чего им будет выдан имеющий правовую силу документ, равносильный больничному листу", - сообщила в среду журналистам начальник управления политики здравоохранения Минздрава Екатерина Адамия.

При этом она отметила, что выдача министерством такого документа предусмотрена изменением, внесенным в нормативные акты, поскольку как среди помещенных в карантин, так и самоизолированных граждан, много трудоустроенных людей, у которых в этот период возникали определенные материальные проблемы.

"Этот документ для работодателей будет основанием выдать им зарплату за пропущенные на работе дни", - заявила Адамия.

По данным Минздрава Грузии, в настоящее время в стране на карантине находятся 97 человек, в самоизоляции - 92 человека.

Как сообщалось, в Грузии из-за коронавируса с 4 марта приостановлен учебный процесс во всех как государственных, так и частных школах, детсадах и вузах страны.

В Грузии на сегодняшний день подтверждены три случая заболевания коронавирусом Covid-19. В медицинских учреждениях находятся около 40 человек с возможными симптомами этого вируса.

Грузия 29 января приостановила на два месяца прямое авиасообщение с Китаем, где возник очаг коронавируса, а с 23 февраля приостановила прямое авиасообщение с Ираном по той же причине. С 26 февраля правительство приняло решение ограничить въезд в страну и через сухопутные участки границы для граждан Ирана. В аэропортах и на наземных пунктах пропуска через госграницу Грузии медицинскую проверку проходят все прибывающие из стран, где распространился коронавирус.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ИЗОЛЯЦИЯ, КОМПЕНСАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]