Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8974 RUR   0.0258 GBR   2.1785 TRY   0.278

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.18 0.43 Brent 51.86 -0.04

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.03.2020 16:16

ЕЦБ ограничит поездки сотрудников до 20 апреля из-за коронавируса

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ограничит поездки сотрудников и проведение мероприятий в числе других мер предосторожности, принимаемых им в условиях распространения коронавируса.

"Все второстепенные поездки членов исполнительного совета ЕЦБ и сотрудников ограничены до 20 апреля 2020 года, после чего будет проведена повторная оценка ситуации, - говорится в пресс-релизе ЕЦБ. - Посещения Центробанка приостановлены на тот же период времени".

ЕЦБ также откладывает или отменяет конференции, проводимые в его зданиях.

"Решение не касается регулярных пресс-конференций по итогам заседаний совета управляющих по вопросам монетарной политики, и следующая конференция состоится 12 марта", - отмечают в ЕЦБ.

"Мы принимаем меры для обеспечения безопасности и благополучия наших сотрудников, оставаясь при этом полностью работоспособным Центробанком и сохраняя функции в сфере банковского надзора", - говорится в пресс-релизе.

Накануне Международный валютный фонд (МВФ) и ВБ объявили, что проведут ежегодную весеннюю встречу, запланированную на 13-19 апреля, в "виртуальном формате" из-за эпидемии коронавируса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ЕЦБ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ


Похожие новости


ЦБ мира имеют меньше возможностей действовать в нынешних условиях - Лагард Трамп подрывает стабильность мировой экономики - Лагард Риски в еврозоне остаются сбалансированными, но меры стимулирования по-прежнему необходимы - Драги ЕЦБ прогнозируемо сохранил ставки и параметры программы QE ЕЦБ усилит давление на банки Греции - СМИ ЕЦБ готов к дальнейшим шагам по смягчению политики при увеличении рисков дефляции - Драги

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]