ЕЦБ ограничит поездки сотрудников до 20 апреля из-за коронавируса

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ограничит поездки сотрудников и проведение мероприятий в числе других мер предосторожности, принимаемых им в условиях распространения коронавируса.

"Все второстепенные поездки членов исполнительного совета ЕЦБ и сотрудников ограничены до 20 апреля 2020 года, после чего будет проведена повторная оценка ситуации, - говорится в пресс-релизе ЕЦБ. - Посещения Центробанка приостановлены на тот же период времени".

ЕЦБ также откладывает или отменяет конференции, проводимые в его зданиях.

"Решение не касается регулярных пресс-конференций по итогам заседаний совета управляющих по вопросам монетарной политики, и следующая конференция состоится 12 марта", - отмечают в ЕЦБ.

"Мы принимаем меры для обеспечения безопасности и благополучия наших сотрудников, оставаясь при этом полностью работоспособным Центробанком и сохраняя функции в сфере банковского надзора", - говорится в пресс-релизе.

Накануне Международный валютный фонд (МВФ) и ВБ объявили, что проведут ежегодную весеннюю встречу, запланированную на 13-19 апреля, в "виртуальном формате" из-за эпидемии коронавируса.