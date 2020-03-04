Число жертв коронавируса в Иране приближается к 100

Число летальных исходов в Иране в результате заражения новым типом коронавируса увеличилось до 92, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на Минздрав страны.
Ранее поступали данные о 77 жертвах коронавируса в Иране.
В общей сложности к настоящему моменту в Иране выявлено 2,9 тыс. случаев заболевания коронавирусом Covid-19.
Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 100 тыс. человек. В Китае зарегистрировано 80,4 тыс. случаев, в других странах - 10,5 тыс. Умерли от заболевания более 3 тыс. человек.
В ВОЗ заявили, что оказывают содействие Ирану в борьбе с распространением коронавируса.
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны
Армения исключает возможность участия Турции в карабахском урегулировании - МИД
Литовский оператор системы электропередачи Litgrid построил центр управления за 11,2 млн евро
VTB Bank (Azerbaijan) планирует расширить сотрудничество с РЭЦ
TechnipFMC получила контракт на подготовку FEED в камерунском газовом проекте с участием ЛУКОЙЛа
Азербайджан импортировал в 2019г из Франции духов и туалетной воды на $7 млн
Правительство Италии утвердило меры поддержки турбизнеса в связи с коронавирусом
Аптекам Казахстана разрешено продавать не более десяти масок в руки
Президент Алиев открыл комплекс ASAN Heyat в Товузском районе
Президент Алиев открыл ряд объектов в Товузском районе
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Nar вознаградил самых лучших студентов АзТУ
Тельман Алиев избран новым председателем Caspian European Club
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта