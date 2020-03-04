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Регион 04.03.2020 15:20

Число жертв коронавируса в Иране приближается к 100

Число летальных исходов в Иране в результате заражения новым типом коронавируса увеличилось до 92, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на Минздрав страны.

Ранее поступали данные о 77 жертвах коронавируса в Иране.

В общей сложности к настоящему моменту в Иране выявлено 2,9 тыс. случаев заболевания коронавирусом Covid-19.

Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 100 тыс. человек. В Китае зарегистрировано 80,4 тыс. случаев, в других странах - 10,5 тыс. Умерли от заболевания более 3 тыс. человек.

В ВОЗ заявили, что оказывают содействие Ирану в борьбе с распространением коронавируса.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]