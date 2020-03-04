Коронавирус на борту немецкого круизного лайнера в Норвегии не подтвердился

Подозрение на распространение коронавируса на борту немецкого круизного лайнера Aida Aura, который 3 марта поместили в карантин в Норвегии, не подтвердилось, сообщил в среду таблоид Bild.
Судно находилось в порту норвежской коммуны Хёугесунн. Два пассажира почувствовали недомогание и попросили о тесте на вирус, врач коммуны сообщил норвежской телерадиокомпании NRK, что оба пассажира перед этим контактировали с человеком, заразившимся коронавирусом.
Представитель компании Aida Cruises сообщил, что лайнер еще накануне вечером смог покинуть Норвегию. На судне Aida Aura находятся 1,2 тыс. пассажиров.
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