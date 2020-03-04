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Дальнее зарубежье 04.03.2020 17:32

Коронавирус на борту немецкого круизного лайнера в Норвегии не подтвердился

Подозрение на распространение коронавируса на борту немецкого круизного лайнера Aida Aura, который 3 марта поместили в карантин в Норвегии, не подтвердилось, сообщил в среду таблоид Bild.

Судно находилось в порту норвежской коммуны Хёугесунн. Два пассажира почувствовали недомогание и попросили о тесте на вирус, врач коммуны сообщил норвежской телерадиокомпании NRK, что оба пассажира перед этим контактировали с человеком, заразившимся коронавирусом.

Представитель компании Aida Cruises сообщил, что лайнер еще накануне вечером смог покинуть Норвегию. На судне Aida Aura находятся 1,2 тыс. пассажиров.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, НОРВЕГИЯ, КРУИЗ, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]