Коронавирус на борту немецкого круизного лайнера в Норвегии не подтвердился

Подозрение на распространение коронавируса на борту немецкого круизного лайнера Aida Aura, который 3 марта поместили в карантин в Норвегии, не подтвердилось, сообщил в среду таблоид Bild.

Судно находилось в порту норвежской коммуны Хёугесунн. Два пассажира почувствовали недомогание и попросили о тесте на вирус, врач коммуны сообщил норвежской телерадиокомпании NRK, что оба пассажира перед этим контактировали с человеком, заразившимся коронавирусом.

Представитель компании Aida Cruises сообщил, что лайнер еще накануне вечером смог покинуть Норвегию. На судне Aida Aura находятся 1,2 тыс. пассажиров.