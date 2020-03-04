Кандидаты на посты министров в новом правительстве Украины и новый премьер Денис Шмыгаль покажут людям, что ситуация стабилизируется, считает первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и глава этой партии Александр Корниенко.

"Мы переходим в стадию правительства "спокойных технократов", которые спокойно и взвешено будут принимать решения", - заявил Корниенко в среду журналистам.

Он считает, что сама фигура Шмыгаля успокоит людей, и это спокойствие они в ближайшее время "ощутят в своих карманах". В то же время, зампред фракции "Слуга народа" признал, что ожидание того, что правительство Гончарука должно быстро изменить ситуацию в стране к лучшему, было вызвано недостатком опыта, в том числе и у членов кабинета министров.

Корниенко также сообщил, что фракция "Слуга народа" пока не имеет общей позиции относительно постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

"Я думаю, что сегодня мы послушаем выступление генерального прокурора и будем делать выводы", - сказал Корниенко журналистам. Позже он добавил, что решения фракции "Слуга народа" относительно отставки генерального прокурора нет.

Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

В пояснительной записке говорится, что за более чем полгода пребывания в должности генпрокурор "не продемонстрировал какой-либо активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства", ни одно досудебное расследование по топ-чиновникам не доведено до конца, ни один обвинительный акт по таким делам в суд не направлен и приговор не вынесен.

Как сообщалось, парламентская фракция "Слуга народа" на своем заседании вечером 3 марта проголосовала за то, чтобы удовлетворить заявление Алексея Гончарука об отставке с поста премьер-министра Украины и назначить на пост главы украинского правительства Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.

В "Слуге народа" уверены, что им хватит голосов для принятия решения по этим вопросам.

В окружении Гончарука считают, что одной из основных причин готовящейся отставки премьера является снижение рейтингов популярности правительства и президента, поскольку многие проводимые в стране реформы вызывают негативное отношение населения.

"Мне жаль, что правительство пало жертвой ситуации с "Центрэнерго" (попытка смены руководства энергокомпании, которое, по данным ряда СМИ, связано с бизнесменом Игорем Коломойским - ИФ) и погоней за рейтингами. Рейтинги формируют телеканалы и они редко зависят от реальности и шагов правительства. А стремление удовлетворить олигархов никогда не доводит страну до процветания", - написал советник Гончарука, экс-депутат Алексей Мушак в Facebook.