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Премьер Индии отказался участвовать в фестивале красок Холи из-за распространения коронавируса

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду заявил, что не будет принимать участие в фестивале красок Холи в этом году из-за ситуации с распространением коронавируса Covid-19.

"Эксперты по всему миру рекомендовали воздержаться от участия в массовых мероприятиях, чтобы избежать распространения коронавируса. Поэтому в этом году я принял решение не участвовать ни в каких мероприятиях в рамках фестиваля Холи"- написал Моди в Twitter.

С момента назначения на пост премьер-министра в 2014 году Моди всегда принимал участие в официальных мероприятиях в рамках этого фестиваля.

Фестиваль красок Холи - один из самых популярных праздников в Индии. Праздник знаменует начало весны. В этом году он пройдет в начале следующей недели.

По состоянию на среду в Индии подтверждено 28 случаев заражения. Власти Индии ввели превентивные меры на фоне распространения коронавируса. В частности, все пассажиры, въезжающие в страну, проверяются на наличие коронавируса.

Индия является второй по численности населения страной в мире после Китая.

Вспышка нового типа коронавируса Covid-19 произошла в прошлом году. По последним данным, общее число зараженных коронавирусом Covid-19 в мире превысило 92,5 тыс. человек. Количество летальных исходов превысило 3,1 тыс.

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Тэги: ИНДИЯ, ПРЕМЬЕР, КОРОНАВИРУС, ФЕСТИВАЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]