Минздрав Латвии признал нехватку защитных средств, лекарств и дезинфекционных средств на 111 тыс. евро

В государственных материальных резервах Латвии не хватает медикаментов, в том числе антибиотиков, а также защитных средств (одноразовых перчаток и бахил), средств для дезинфекции рук и поверхностей, операционных масок и других предметов, на приобретение которых правительство выделило в минувший вторник 111,35 тыс. евро.
Согласно предоставленным Минздравом данным, в резерве не хватает 26 800 одноразовых перчаток, 1900 респираторов, 5000 операционных масок, 1000 пар бахил, 500 защитных очков и 300 лицевых масок с защитным экраном, 100 литров дезинфицирующих средств. На покупку этих средств выделено 13 716 евро.
Также не хватает некоторых медикаментов, в том числе доксициклина, гентамицина, амоксицилина. На закупку лекарств будет потрачено 97,6 тыс. евро.
Такая ситуация сложилась в связи с тем, что на восполнение государственных материальных резервов в течение длительного времени не выделялось достаточно средств, отмечает Минздрав республики.
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