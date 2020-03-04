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Дальнее зарубежье 04.03.2020 18:03

Минздрав Латвии признал нехватку защитных средств, лекарств и дезинфекционных средств на 111 тыс. евро

В государственных материальных резервах Латвии не хватает медикаментов, в том числе антибиотиков, а также защитных средств (одноразовых перчаток и бахил), средств для дезинфекции рук и поверхностей, операционных масок и других предметов, на приобретение которых правительство выделило в минувший вторник 111,35 тыс. евро.

Согласно предоставленным Минздравом данным, в резерве не хватает 26 800 одноразовых перчаток, 1900 респираторов, 5000 операционных масок, 1000 пар бахил, 500 защитных очков и 300 лицевых масок с защитным экраном, 100 литров дезинфицирующих средств. На покупку этих средств выделено 13 716 евро.

Также не хватает некоторых медикаментов, в том числе доксициклина, гентамицина, амоксицилина. На закупку лекарств будет потрачено 97,6 тыс. евро.

Такая ситуация сложилась в связи с тем, что на восполнение государственных материальных резервов в течение длительного времени не выделялось достаточно средств, отмечает Минздрав республики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЛАТВИЯ, МЕДИКАМЕНТЫ, ГОСРЕЗЕРВ, ПРОБЛЕМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]