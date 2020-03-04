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Дальнее зарубежье 04.03.2020 18:17

В Нидерландах подготовили план на случай ухудшения ситуации с коронавирусом

Власти Нидерландов не исключают дальнейшего роста случаев заболевания коронавирусом в стране, но ограничивать массовые мероприятия и закрывать школы не собираются.

"К сожалению, я не могу гарантировать, что больше пациентов не будет. Их число, как ожидается, будет расти. Общий подход нацелен на то, чтобы удержать ситуацию под контролем", - сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, которого цитируют в среду нидерландские СМИ.

При этом Рютте отметил, что "как обычно, дети могут ходить в школу, а мероприятия могут продолжать проводиться".

Правительство, по его словам, не считает нужным отменять мероприятия, как это делают другие страны.

Вместе с тем, премьер сообщил, что власти подготовили необходимые меры на случай иного сценария. "Но сейчас я об этом ничего не буду говорить", - заметил он.

К настоящему времени в Нидерландах диагностировано заражение коронавирусом у 23 человек.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]