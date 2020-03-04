В Нидерландах подготовили план на случай ухудшения ситуации с коронавирусом

Власти Нидерландов не исключают дальнейшего роста случаев заболевания коронавирусом в стране, но ограничивать массовые мероприятия и закрывать школы не собираются.
"К сожалению, я не могу гарантировать, что больше пациентов не будет. Их число, как ожидается, будет расти. Общий подход нацелен на то, чтобы удержать ситуацию под контролем", - сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, которого цитируют в среду нидерландские СМИ.
При этом Рютте отметил, что "как обычно, дети могут ходить в школу, а мероприятия могут продолжать проводиться".
Правительство, по его словам, не считает нужным отменять мероприятия, как это делают другие страны.
Вместе с тем, премьер сообщил, что власти подготовили необходимые меры на случай иного сценария. "Но сейчас я об этом ничего не буду говорить", - заметил он.
К настоящему времени в Нидерландах диагностировано заражение коронавирусом у 23 человек.
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