Президент Украины Владимир Зеленский в среду днем встретится с фракцией "Слуга народа перед началом внеочередного заседания Верховной Рады, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" источники в парламенте.
Кроме того, президент будет присутствовать и выступит на внеочередном заседании парламента, на котором ожидается рассмотрение кадровых изменений в кабинете министров и отчет руководителей правоохранительных органов.
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