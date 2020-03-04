Президент Украины Владимир Зеленский в среду днем встретится с фракцией "Слуга народа перед началом внеочередного заседания Верховной Рады, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" источники в парламенте.

Кроме того, президент будет присутствовать и выступит на внеочередном заседании парламента, на котором ожидается рассмотрение кадровых изменений в кабинете министров и отчет руководителей правоохранительных органов.