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СНГ 04.03.2020 15:38

Зеленский встретится с фракцией "Слуги народа" перед внеочередным заседанием Рады

Президент Украины Владимир Зеленский в среду днем встретится с фракцией "Слуга народа перед началом внеочередного заседания Верховной Рады, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" источники в парламенте.

Кроме того, президент будет присутствовать и выступит на внеочередном заседании парламента, на котором ожидается рассмотрение кадровых изменений в кабинете министров и отчет руководителей правоохранительных органов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ФРАКЦИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]