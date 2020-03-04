Президент Алиев открыл комплекс ASAN Heyat в Товузском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, посещающий в среду Товузский район, принял участие в открытии комплекса ASAN Heyat, передает официальный сайт главы государства.

Во время открытия начальник отдела Администрации президента по работе с правоохранительными органами Фуад Алескеров и председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям Ульви Мехдиев предоставили президенту подробную информацию о комплексе.

Также президент Алиев принял участие в сдаче в эксплуатацию автодороги Говлар-Аюблу-Алакол-Ибрагимгаджилы-Яныглы-Агаджгала-Гочдара-Чобансыгнаг-Йогунбулаг-Сарытала.

Х.Насирзаде