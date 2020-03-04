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04.03.2020 15:43

Президент Алиев открыл комплекс ASAN Heyat в Товузском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, посещающий в среду Товузский район, принял участие в открытии комплекса ASAN Heyat, передает официальный сайт главы государства.

Во время открытия начальник отдела Администрации президента по работе с правоохранительными органами Фуад Алескеров и председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям Ульви Мехдиев предоставили президенту подробную информацию о комплексе.

Также президент Алиев принял участие в сдаче в эксплуатацию автодороги Говлар-Аюблу-Алакол-Ибрагимгаджилы-Яныглы-Агаджгала-Гочдара-Чобансыгнаг-Йогунбулаг-Сарытала.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ТОВУЗ, ОБЪЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]