Президент Алиев открыл комплекс ASAN Heyat в Товузском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, посещающий в среду Товузский район, принял участие в открытии комплекса ASAN Heyat, передает официальный сайт главы государства.
Во время открытия начальник отдела Администрации президента по работе с правоохранительными органами Фуад Алескеров и председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям Ульви Мехдиев предоставили президенту подробную информацию о комплексе.
Также президент Алиев принял участие в сдаче в эксплуатацию автодороги Говлар-Аюблу-Алакол-Ибрагимгаджилы-Яныглы-Агаджгала-Гочдара-Чобансыгнаг-Йогунбулаг-Сарытала.
Х.Насирзаде
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