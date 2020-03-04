Азербайджан и Ростовская область подписали 10 соглашений по итогам бизнес-форума «Развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между ростовской областью и Азербайджаном» в среду в Баку.

Данные документы охватывают сферы промышленности, туризма, образования, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Соглашения предусматривают, в частности, закупки Ростовской областью в Азербайджане полипропилена, налаживание прямого авиасообщения, сотрудничество в сфере привлечения туристов, закупку Азербайджаном сельскохозяйственной техники, создание образовательной базы по подготовке кадров для цифровой экономики.

В рамках форума также состоялась презентация экономических возможностей Ростовской области, обсуждались вопросы привлечения инвестиций, создания совместных предприятий и т.д.

Б.Рустамбеков