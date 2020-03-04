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Бизнес и законодательство 04.03.2020 15:47

Азербайджан и Ростовская область подписали 10 соглашений

Азербайджан и Ростовская область подписали 10 соглашений по итогам бизнес-форума «Развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между ростовской областью и Азербайджаном» в среду в Баку.

Данные документы охватывают сферы промышленности, туризма, образования, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Соглашения предусматривают, в частности, закупки Ростовской областью в Азербайджане полипропилена, налаживание прямого авиасообщения, сотрудничество в сфере привлечения туристов, закупку Азербайджаном сельскохозяйственной техники, создание образовательной базы по подготовке кадров для цифровой экономики.

В рамках форума также состоялась презентация экономических возможностей Ростовской области, обсуждались вопросы привлечения инвестиций, создания совместных предприятий и т.д.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОСТОВ, ФОРУМ, ДОКУМЕНТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]