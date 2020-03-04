Азербайджан импортировал в 2019г из Франции духов и туалетной воды на $7 млн

Импорт духов и туалетной воды в Азербайджан в 2019 году сократился по сравнению с 2018 годом на 21,5% в количественном выражении и на 6,4% в денежном выражении, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Общий вес ввезенных духов в страну духов и туалетной воды в отчетный период составил 1 тыс. 636,91 тонн на сумму $18 млн 849,54 тыс.», - сообщили в правительстве.

Лидером среди стран-поставщиков указанной продукции в Азербайджан является Франция: в 2019 году импортировано духов и туалетной воды общим весом 95,93 тонн на сумму $7 млн 99,47 тыс. (рост в количественном выражении на 5,9%, в стоимостном – спад на 4,5%).

В число крупных поставщиков также входят: Китай (811,44 тонн на $1 млн 681,94 тыс.), Испания (42,8 тонн на $1 млн 574,69 тыс.), Италия (29,34 тонн на $1 млн 786,29 тыс.), Турция (215,37 тонн на $1 млн 904,19 тыс.)

Н.Аббасова