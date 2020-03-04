Учения Defender Europe нужны для отработки обороны и не нацелены против конкретной страны - американский военачальник

Масштабные учения Defender Europe 2020, которые США проведут весной в Европе, не нацелены против какой бы то ни было страны и были запланированы для отработки оборонительных действий, заявил в среду заместитель командующего ВС США в Европе генерал Эндрю Роллинг.
"Слово Defender" в названии учений ясно показывает, что они носят именно оборонительный характер. Учения не направлены против какой-то страны, на них не будут отрабатываться действия на случай какой-то конкретной угрозы", - сказал он в ходе телефонного брифинга.
Генерал пояснил, что цель Defender Europe 2020 - отработать "переброску и развертывание крупного американского контингента и снаряжения из США в Европу". По его словам, это позволит убедиться, что в НАТО способны быстро реагировать на кризисные ситуации.
Американский военачальник подчеркнул, что хотя учения проводят именно США, они будут полезны всему Североатлантическому альянсу.
Маневры под названием Defender Europe ("Защитник Европы") пройдут с апреля по май 2020 года. В Европейском командовании США отметили, что они направлены на поддержку выполнения задач НАТО "по поддержанию боеготовности альянса и сдерживанию потенциальных врагов".
В учениях примут участие 18 стран. Они будут проходить на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть будет проходить в Германии и Польше.
В маневрах также примут участие 9 тыс. американских военных, уже размещенных в Европе, и около 8 тыс. европейских военнослужащих.
В Европейском командовании США отметили, что эти военные учения "подтверждают то, что приверженность США поддержке НАТО и защите Европы остается нерушимой".
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