Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8974 RUR   0.0258 GBR   2.1785 TRY   0.278

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.18 0.43 Brent 51.86 -0.04

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.03.2020 18:27

Учения Defender Europe нужны для отработки обороны и не нацелены против конкретной страны - американский военачальник

Масштабные учения Defender Europe 2020, которые США проведут весной в Европе, не нацелены против какой бы то ни было страны и были запланированы для отработки оборонительных действий, заявил в среду заместитель командующего ВС США в Европе генерал Эндрю Роллинг.

"Слово Defender" в названии учений ясно показывает, что они носят именно оборонительный характер. Учения не направлены против какой-то страны, на них не будут отрабатываться действия на случай какой-то конкретной угрозы", - сказал он в ходе телефонного брифинга.

Генерал пояснил, что цель Defender Europe 2020 - отработать "переброску и развертывание крупного американского контингента и снаряжения из США в Европу". По его словам, это позволит убедиться, что в НАТО способны быстро реагировать на кризисные ситуации.

Американский военачальник подчеркнул, что хотя учения проводят именно США, они будут полезны всему Североатлантическому альянсу.

Маневры под названием Defender Europe ("Защитник Европы") пройдут с апреля по май 2020 года. В Европейском командовании США отметили, что они направлены на поддержку выполнения задач НАТО "по поддержанию боеготовности альянса и сдерживанию потенциальных врагов".

В учениях примут участие 18 стран. Они будут проходить на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть будет проходить в Германии и Польше.

В маневрах также примут участие 9 тыс. американских военных, уже размещенных в Европе, и около 8 тыс. европейских военнослужащих.

В Европейском командовании США отметили, что эти военные учения "подтверждают то, что приверженность США поддержке НАТО и защите Европы остается нерушимой".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]