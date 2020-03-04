VTB Bank (Azerbaijan) планирует расширить сотрудничество с РЭЦ

ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)"планирует постепенно расширять сотрудничество с АО «Российский экспортный центр», заявил председатель правления банка Евгений Кирин.

"У РЭЦ имеется большой потенциал, и расширение сотрудничества поспособствует укреплению экономических отношений между Азербайджаном и Россией. Мы хотим стать основным партнером РЭЦ в Азербайджане", - сказал Кирин в среду на пресс-конференции.

По его словам, лимит оборота VTB Bank (Azerbaijan) с РЭЦ составляет $2,5 млн, но банк планирует увеличить его в несколько раз.

АО «Российский экспортный центр» создано в качестве специализированной организации, представляющей «единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, осуществляющими функции по развитию внешнеэкономической деятельности РФ.

Центральный банк Азербайджана в ноябре 2008 года одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка VTB Bank (Azerbaijan) в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.

А.Мамедов