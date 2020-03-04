Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Европейском оборонном агентстве, где на 10 дней отменили все совещания

В Европейском оборонном агентстве (EDA) подтвердили, что у одного из его сотрудников получен положительный результат анализа на коронавирус Covid-19, сообщил в среду в Брюсселе близкий к институтам ЕС интернет-ресурс EURACTIV.

По словам анонимного источника, речь идет о высокопоставленном чиновнике агентства, вернувшимся из поездки в Италию на прошлой неделе.

По сведениям портала, в EDA в качестве меры предосторожности отменены до 13 марта все совещания, которые должны были пройти в его помещениях. Агентство также решило отменить участие всех сотрудников во внешних совещаниях до 13 марта.

Такая мера предосторожности основывается на новых указаниях, полученных медицинской комиссией ЕС.

После поездки в Италию заразившийся участвовал на прошлой неделе в четырехчасовом совещании с примерно 30 должностными лицами из других учреждений ЕС. У одного из членов военного штаба Европейской внешнеполитической службы, присутствовавшего на совещании, появились симптомы недомогания, теперь он ожидает результатов теста.

Как сообщил "Интерфаксу" в среду в Брюсселе представитель Еврокомиссии, в связи с угрозой коронавируса и увеличением числа заболеваний в Бельгии все институты ЕС приняли меры предосторожности. Среди членов персонала распространены указания о порядке поведения в период угрозы эпидемии.

Бельгийские власти сообщили в среду, что общее число заражений коронавирусом в стране выросло до 25 случаев.