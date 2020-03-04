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Регион 04.03.2020 16:27

Под лавиной в Грузии погибли три итальянских туриста

Три итальянских туриста погибли в среду в Местийском муниципалитете Грузии (край Самегрело - Верхняя Сванетия) в результате схода лавины, сообщили журналистам в государственной компании развития горных курортов республики.

По данным компании, группа катавшихся на лыжах туристов из Италии оказалась в запретной зоне в районе вершины Тетнульд, где установлены предупреждающие знаки о высокой лавиноопасности.

Как сообщили в ведомстве, под лавину попали шесть человек, двух из которых спасатели вызволили невредимыми, а один получил множественные переломы.

"Троих спасатели нашли уже мертвыми", - отметили в компании.

Две недели назад в этом же районе так же из-за схода лавины погиб турист с Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ИТАЛИЯ, ТУРИСТЫ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]