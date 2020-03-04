Под лавиной в Грузии погибли три итальянских туриста

Три итальянских туриста погибли в среду в Местийском муниципалитете Грузии (край Самегрело - Верхняя Сванетия) в результате схода лавины, сообщили журналистам в государственной компании развития горных курортов республики.

По данным компании, группа катавшихся на лыжах туристов из Италии оказалась в запретной зоне в районе вершины Тетнульд, где установлены предупреждающие знаки о высокой лавиноопасности.

Как сообщили в ведомстве, под лавину попали шесть человек, двух из которых спасатели вызволили невредимыми, а один получил множественные переломы.

"Троих спасатели нашли уже мертвыми", - отметили в компании.

Две недели назад в этом же районе так же из-за схода лавины погиб турист с Украины.