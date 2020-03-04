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Спецпредставитель США возобновил переговоры в Кабуле

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад вернулся в Кабул на переговоры с премьером Абдуллой Абдуллой, сообщает Tolo News со ссылкой на анонимные источники.

"Спецпредставитель США Халилзад вновь вернулся в Кабул и сейчас проводит встречу с Абдуллой Абдуллой", - сообщает канал в Twitter.

Других деталей этой встречи пока не приводится.

Ранее в среду Соединенные Штаты нанесли первый за 11 дней авиаудар по позициям движения "Талибан" (запрещено в РФ) в афганской провинции Гильменд на юге страны после серии атак талибов на афганские правительственные силы на северо-востоке страны.

В течение прошлой недели на территории Афганистана сохранялся режим "снижения насилия", который распространялся на американских военных, талибов и афганские силы безопасности. Данная инициатива предшествовала подписанию в Дохе представителями США и талибов мирного соглашения, которое призвано положить начало урегулированию вооруженного конфликта, продолжающегося в Афганистане уже без малого 20 лет.

В понедельник движение "Талибан" объявило, что режим "снижения насилия" в Афганистане подошел к концу, и теперь талибы возобновляют боевые действия против афганского правительства.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]