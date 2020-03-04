Гражданку Грузии с коронавирусом госпитализировали в Италии

У проживающей в итальянском городе Витербо гражданки Грузии выявлен коронавирус COVID-19, сообщил в среду глава грузинского МИД Давид Залкалиани на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с этой инфекцией.
Как сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии, по информации главы МИД, женщина связалась с посольством республики в Италии и сообщила о недомогании. После того, как дипмиссия связалась с итальянским министерством здравоохранения, женщина была госпитализирована в одну из клиник Рима, где у нее был подтвержден коронавирус.
Как отмечают в пресс-службе, состояние гражданки Грузии на данный момент удовлетворительное, она находится под наблюдением врачей.
На заседании совета было отмечено, что пока в Грузии по-прежнему зафиксировано всего три случая заболевания, но более 100 человек находятся в карантине.
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны
Армения исключает возможность участия Турции в карабахском урегулировании - МИД
Рост мировой экономики в 2020г будет ниже прошлогоднего - глава МВФ
Нефть перешла к снижению, цена Brent - около $51,6 за баррель
Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, обсуждение продолжается
Около 280 граждан Азербайджана вернулись из Ирана
Японская Takeda намерена разработать препарат от коронавируса COVID-19 на основе плазмы крови
Азербайджан импортировал в 2019г из Франции духов и туалетной воды на $7 млн
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Товузском районе
ГААД получит 15,8 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 700 тыс. манатов для бурения 10 субартезианских колодцев в Агстафинском районе
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Nar вознаградил самых лучших студентов АзТУ
Тельман Алиев избран новым председателем Caspian European Club
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта