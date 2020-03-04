Гражданку Грузии с коронавирусом госпитализировали в Италии

У проживающей в итальянском городе Витербо гражданки Грузии выявлен коронавирус COVID-19, сообщил в среду глава грузинского МИД Давид Залкалиани на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с этой инфекцией.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии, по информации главы МИД, женщина связалась с посольством республики в Италии и сообщила о недомогании. После того, как дипмиссия связалась с итальянским министерством здравоохранения, женщина была госпитализирована в одну из клиник Рима, где у нее был подтвержден коронавирус.

Как отмечают в пресс-службе, состояние гражданки Грузии на данный момент удовлетворительное, она находится под наблюдением врачей.

На заседании совета было отмечено, что пока в Грузии по-прежнему зафиксировано всего три случая заболевания, но более 100 человек находятся в карантине.