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Регион 04.03.2020 17:43

Гражданку Грузии с коронавирусом госпитализировали в Италии

У проживающей в итальянском городе Витербо гражданки Грузии выявлен коронавирус COVID-19, сообщил в среду глава грузинского МИД Давид Залкалиани на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с этой инфекцией.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии, по информации главы МИД, женщина связалась с посольством республики в Италии и сообщила о недомогании. После того, как дипмиссия связалась с итальянским министерством здравоохранения, женщина была госпитализирована в одну из клиник Рима, где у нее был подтвержден коронавирус.

Как отмечают в пресс-службе, состояние гражданки Грузии на данный момент удовлетворительное, она находится под наблюдением врачей.

На заседании совета было отмечено, что пока в Грузии по-прежнему зафиксировано всего три случая заболевания, но более 100 человек находятся в карантине.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]