Власти Италии закрывают образовательные учреждения целях борьбы с коронавирусом - агентство

Все школы и университеты закрываются в Италии в качестве меры сдерживания распространения остроинфекционного коронавируса COVID-19, сообщило в среду агентство АНСА со ссылкой на правительство страны.
По его данным, образовательные учреждения будут закрыты с четверга до 15 марта включительно.
Как сообщают итальянские СМИ, такое решение принял премьер Италии Джузеппе Конте на встрече с кабинетом министров.
Публикация официального декрета о закрытии школ ожидается позднее в среду.
В наиболее затронутых коронавирусом итальянских регионах, в частности, в Ломбардии и Венето, школы и университеты были закрыты еще в конце февраля.
По состоянию на 4 марта, число скончавшихся вследствие заражения остроинфекционным вирусом COVID-19 в Италии достигло 79 пациентов, общее число подтвержденных случаев заражения - 2502.
По данным главы службы гражданской обороны Анджело Боррелли, основная часть летальных исходов - 55 человек - приходится на область Ломбардия, заражений - 88% - на области Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето.
Из положительной статистики Боррелли отметил, что итальянским медикам вылечить удалось уже 160 человек.
По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.
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