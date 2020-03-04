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Власти Италии закрывают образовательные учреждения целях борьбы с коронавирусом - агентство

Все школы и университеты закрываются в Италии в качестве меры сдерживания распространения остроинфекционного коронавируса COVID-19, сообщило в среду агентство АНСА со ссылкой на правительство страны.

По его данным, образовательные учреждения будут закрыты с четверга до 15 марта включительно.

Как сообщают итальянские СМИ, такое решение принял премьер Италии Джузеппе Конте на встрече с кабинетом министров.

Публикация официального декрета о закрытии школ ожидается позднее в среду.

В наиболее затронутых коронавирусом итальянских регионах, в частности, в Ломбардии и Венето, школы и университеты были закрыты еще в конце февраля.

По состоянию на 4 марта, число скончавшихся вследствие заражения остроинфекционным вирусом COVID-19 в Италии достигло 79 пациентов, общее число подтвержденных случаев заражения - 2502.

По данным главы службы гражданской обороны Анджело Боррелли, основная часть летальных исходов - 55 человек - приходится на область Ломбардия, заражений - 88% - на области Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето.

Из положительной статистики Боррелли отметил, что итальянским медикам вылечить удалось уже 160 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.

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Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, ШКОЛЫ, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]