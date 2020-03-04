Украина продолжает вести переговоры с США, чтобы окончательно воспрепятствовать запуску газопровода "Северный поток 2", сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
"Игра вокруг "Северного потока" еще не окончена. Мы сейчас обсуждаем, в том числе в Вашингтоне, как сделать так, чтобы проект остался мертвым", - цитирует НАК слова Коболева со встречи Atlantic Council в Вашингтоне, прошедшей 3 марта.
Глава "Нафтогаза" отметил, что санкции США в отношении "Северного потока 2" стали одним из важнейших шагов для поддержки энергобезопасности Украины, и выразил надежду, что Вашингтон продолжит усилия в этом направлении, так как российская сторона постарается завершить прокладку трубопровода.
Директор аналитического центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер (Michael Carpenter) отметил, что в отсутствие санкций США против "Северного потока 2" подписание соглашения о продлении на пять лет транзита газа через Украину с "Газпромом"было бы сорвано.
"Если "Газпром" использует свои рычаги воздействия на Украину или Европу и нарушит транзитную сделку, то США должны напрямую подвергнуть санкциям "Северный поток 2", в том числе в отношении закупок у "Северного потока 2", - такое мнение высказал Ричард Морингстар (Richard L. Morningstar), который был послом США в Азербайджане и ЕС.
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