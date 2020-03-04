Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8974 RUR   0.0258 GBR   2.1785 TRY   0.278

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.18 0.43 Brent 51.86 -0.04

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 04.03.2020 19:42

Украина обсуждает с США меры против запуска "Северного потока 2" - глава Нафтогаза

Украина продолжает вести переговоры с США, чтобы окончательно воспрепятствовать запуску газопровода "Северный поток 2", сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Игра вокруг "Северного потока" еще не окончена. Мы сейчас обсуждаем, в том числе в Вашингтоне, как сделать так, чтобы проект остался мертвым", - цитирует НАК слова Коболева со встречи Atlantic Council в Вашингтоне, прошедшей 3 марта.

Глава "Нафтогаза" отметил, что санкции США в отношении "Северного потока 2" стали одним из важнейших шагов для поддержки энергобезопасности Украины, и выразил надежду, что Вашингтон продолжит усилия в этом направлении, так как российская сторона постарается завершить прокладку трубопровода.

Директор аналитического центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер (Michael Carpenter) отметил, что в отсутствие санкций США против "Северного потока 2" подписание соглашения о продлении на пять лет транзита газа через Украину с "Газпромом"было бы сорвано.

"Если "Газпром" использует свои рычаги воздействия на Украину или Европу и нарушит транзитную сделку, то США должны напрямую подвергнуть санкциям "Северный поток 2", в том числе в отношении закупок у "Северного потока 2", - такое мнение высказал Ричард Морингстар (Richard L. Morningstar), который был послом США в Азербайджане и ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, США, ГАЗОПРОВОД


Похожие новости


Выборы в США не скажутся на отношениях Вашингтона и Киева, ожидает Зеленский Зеленский не хочет быть в Вашингтоне "политическим путешественником" Помпео обсудит пути развития стратегического партнерства между Украиной и США Зеленский рассчитывает на американские инвестиции в добычу углеводородов на Украине Зеленский заявил, что желает иметь надежные отношения с США без вовлечения во внутренние дела Вашингтона Помпео посетит Украину в конце января

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]