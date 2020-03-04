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Здравоохранение 04.03.2020 19:08

Около 280 граждан Азербайджана вернулись из Ирана

Азербайджан продолжает процесс возвращения собственных граждан из Ирана, сообщает оперативный штаба при Кабинете министров Азербайджана.

«Согласно установленному графику через Астаринский погранично-пропускной пункт 276 граждан вернулись в Азербайджан. Граждане, вернувшиеся на Родину, посредством специально выделенных автобусов направляются в карантинные зоны. Эвакуированные из Ирана граждане в обязательном порядке помещаются на карантин на срок от 14 до 29 дней для наблюдения», - отмечается в сообщении.

В Штабе также отметили, что желающие вернуться в Азербайджан должны связаться с посольством Баку в Тегеране или консульством в Тебризе и пройти регистрацию.

Как сообщалось ранее, Азербайджан с вечера 29 февраля полностью приостановил авиасообщение, а также на 2 недели ограничил сухопутное сообщение с Ираном в связи с угрозой распространения коронавируса Covid-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, КОРОНАВИРУС, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]