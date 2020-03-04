Около 280 граждан Азербайджана вернулись из Ирана

Азербайджан продолжает процесс возвращения собственных граждан из Ирана, сообщает оперативный штаба при Кабинете министров Азербайджана.

«Согласно установленному графику через Астаринский погранично-пропускной пункт 276 граждан вернулись в Азербайджан. Граждане, вернувшиеся на Родину, посредством специально выделенных автобусов направляются в карантинные зоны. Эвакуированные из Ирана граждане в обязательном порядке помещаются на карантин на срок от 14 до 29 дней для наблюдения», - отмечается в сообщении.

В Штабе также отметили, что желающие вернуться в Азербайджан должны связаться с посольством Баку в Тегеране или консульством в Тебризе и пройти регистрацию.

Как сообщалось ранее, Азербайджан с вечера 29 февраля полностью приостановил авиасообщение, а также на 2 недели ограничил сухопутное сообщение с Ираном в связи с угрозой распространения коронавируса Covid-19.

Б.Рустамбеков