Парламент Украины проголосовал за отставку премьера Гончарука

Верховная Рада Украины одобрила заявление об отставке Алексея Гончарука с должности премьер-министра страны.

На внеочередном заседании в среду соответствующее решение поддержало 353 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

В своем заключительном слове Гончарук отметил, что в его правительстве "не крали и системно боролись с коррупцией с первого до последнего дня".

Он обратил внимание на то, что за последнее время на правительство "вылилось много грязи" за его деятельность, и поблагодарил министров за то, что они выдержали это давление.

"Я считаю, что у нас очень хороший президент, что он очень честный человек. За все время я не получал от него ни одной незаконной команды, не было даже намеков на какую-то нечестную игру", - сказал премьер.

Гончарук выразил уверенность, что курс деятельности в новом правительстве сохранится.

"Шесть месяцев - это очень короткий срок для оценки работы какого-либо правительства, но я уверен, что украинцы уже ощущают нашу работу, например в своих платежках. Мы на самом деле сделали очень много", - резюмировал он.

Как сообщалось, парламентская фракция "Слуга народа" на своем заседании во вторник вечером проголосовала за то, чтобы удовлетворить заявление Гончарука об отставке с поста премьер-министра Украины и назначить на пост главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.

Гончарук, 1984 года рождения, был назначен на пост премьера 29 августа 2019 года.