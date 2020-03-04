Парламент Украины проголосовал за отставку премьера Гончарука

Верховная Рада Украины одобрила заявление об отставке Алексея Гончарука с должности премьер-министра страны.
На внеочередном заседании в среду соответствующее решение поддержало 353 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
В своем заключительном слове Гончарук отметил, что в его правительстве "не крали и системно боролись с коррупцией с первого до последнего дня".
Он обратил внимание на то, что за последнее время на правительство "вылилось много грязи" за его деятельность, и поблагодарил министров за то, что они выдержали это давление.
"Я считаю, что у нас очень хороший президент, что он очень честный человек. За все время я не получал от него ни одной незаконной команды, не было даже намеков на какую-то нечестную игру", - сказал премьер.
Гончарук выразил уверенность, что курс деятельности в новом правительстве сохранится.
"Шесть месяцев - это очень короткий срок для оценки работы какого-либо правительства, но я уверен, что украинцы уже ощущают нашу работу, например в своих платежках. Мы на самом деле сделали очень много", - резюмировал он.
Как сообщалось, парламентская фракция "Слуга народа" на своем заседании во вторник вечером проголосовала за то, чтобы удовлетворить заявление Гончарука об отставке с поста премьер-министра Украины и назначить на пост главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.
Гончарук, 1984 года рождения, был назначен на пост премьера 29 августа 2019 года.
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны
Армения исключает возможность участия Турции в карабахском урегулировании - МИД
Рост мировой экономики в 2020г будет ниже прошлогоднего - глава МВФ
Нефть перешла к снижению, цена Brent - около $51,6 за баррель
Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, обсуждение продолжается
Около 280 граждан Азербайджана вернулись из Ирана
Японская Takeda намерена разработать препарат от коронавируса COVID-19 на основе плазмы крови
Азербайджан импортировал в 2019г из Франции духов и туалетной воды на $7 млн
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Товузском районе
ГААД получит 15,8 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 700 тыс. манатов для бурения 10 субартезианских колодцев в Агстафинском районе
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Nar вознаградил самых лучших студентов АзТУ
Тельман Алиев избран новым председателем Caspian European Club
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта