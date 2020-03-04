Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8974 RUR   0.0258 GBR   2.1785 TRY   0.278

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.18 0.43 Brent 51.86 -0.04

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 04.03.2020 20:32

Экспорт Газпрома в Турцию в январе вырос более чем на 10% на фоне роста потребления

Экспорт природного газа "Газпрома" в Турцию вырос в январе 2020 года на 12% -до 2,09 млрд куб. м (с 1,87 млрд куб. м за январь 2019 года), следует из данных ФТС России.

Отчасти эту информацию ранее подтверждала гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова. 11 февраля на "Дне инвестора" она говорила: "Сейчас объемы поставок по "Турецкому потоку" в адрес наших турецких потребителей превышают показатели аналогичного периода прошлого года по Трансбалканскому маршруту".

По данным Минэнерго Турции, в январе 2020 года, когда температура воздуха была значительно холоднее, чем годом ранее, потребление природного газа в стране выросло до рекордных 6,7 млрд куб. м. В том числе промышленность использовала максимальный объем газа за последние пять лет, а население - исторически максимальный. В течение 27 дней января Турция потребляла более 200 млн кубометров в сутки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ТУРЦИЯ, ПОСТАВКИ


Похожие новости


Поставки Газпрома в Турцию в 2019г упали сильнее общего импорта, вытесняемые газом из Азербайджана и СПГ Goldman Sachs снизил рекомендацию для ADR Газпрома до "держать" Миллер отмечает активизацию стройки продолжения "Турецкого потока" в Болгарии Прогноз инвестпрограммы Газпрома на 2020г - 1,1 трлн рублей Молдавия планирует продление договора с "Газпромом" на три года - Додон Нафтогаз добился ареста счетов эмитента бондов Газпрома в иенах - GazAsia Capital S.A

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]