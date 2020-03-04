Экспорт Газпрома в Турцию в январе вырос более чем на 10% на фоне роста потребления

Экспорт природного газа "Газпрома" в Турцию вырос в январе 2020 года на 12% -до 2,09 млрд куб. м (с 1,87 млрд куб. м за январь 2019 года), следует из данных ФТС России.
Отчасти эту информацию ранее подтверждала гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова. 11 февраля на "Дне инвестора" она говорила: "Сейчас объемы поставок по "Турецкому потоку" в адрес наших турецких потребителей превышают показатели аналогичного периода прошлого года по Трансбалканскому маршруту".
По данным Минэнерго Турции, в январе 2020 года, когда температура воздуха была значительно холоднее, чем годом ранее, потребление природного газа в стране выросло до рекордных 6,7 млрд куб. м. В том числе промышленность использовала максимальный объем газа за последние пять лет, а население - исторически максимальный. В течение 27 дней января Турция потребляла более 200 млн кубометров в сутки.
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