Казахстан отменил ряд ограничений по доступу судов ASCO в порты Курык и Актау на Каспии

Казахстан отменил ряд ранее принятых ограничений по доступу иностранных судов в порты Курык и Актау на Каспии в целях предотвращения распространения коронавируса, сообщает ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) .
«После проведенных переговоров между соответствующими структурами Азербайджана и Казахстана наряду с вагонами также разрешена перевозка пассажиров и грузовых автомобилей. Вместе с тем запрет перевозку легковых автомобилей остался в силе», говорится в сообщении ASCO.
В ASCO также отметили, что перевозка всех видов автомобильного транспорта следующего из Ирана и иранских граждан посредством судов ASCO в порты Курык и Актау все еще запрещена.
Пароходство доводит до сведения граждан и предпринимателей, что продажа билетов возобновлена.
Как сообщалось ранее, ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) будет осуществлять только паромную перевозку вагонов в каспийские порты Казахстана.
«Как известно, Казахстан с 5 марта закрывает доступ иностранных судов в порты Курык и Актау на Каспии в целях предотвращения распространения коронавируса. Согласно решению, на неопределенный срок прекращается доступ в Казахстан пассажиров, водителей и колесной техники. Казахстанская сторона проинформировала по этому поводу компании, занимающиеся судоходством на Каспии, в том числе и ASCO», -отмечалось в сообщении.
В пароходстве также сообщили, что в связи с коронавирусом ASCO проводит противоэпидемические профилактические мероприятия. На судах, находящихся на балансе пароходства и в структурных подразделениях проводится дезинфекция. В рамках профилактических мерсуда следующие в направлении Казахстана и Туркменистана (13 паромов два судна типа Ro-Ro) снабжены различными видами защитных средств, включая перчатки, респираторы, очки, комбинезоны, а также приборами для изменения температуры на расстоянии.
Б.Рустамбеков
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