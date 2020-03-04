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Транспорт и связь 04.03.2020 20:05

Казахстан отменил ряд ограничений по доступу судов ASCO в порты Курык и Актау на Каспии

Казахстан отменил ряд ранее принятых ограничений по доступу иностранных судов в порты Курык и Актау на Каспии в целях предотвращения распространения коронавируса, сообщает ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) .

«После проведенных переговоров между соответствующими структурами Азербайджана и Казахстана наряду с вагонами также разрешена перевозка пассажиров и грузовых автомобилей. Вместе с тем запрет перевозку легковых автомобилей остался в силе», говорится в сообщении ASCO.

В ASCO также отметили, что перевозка всех видов автомобильного транспорта следующего из Ирана и иранских граждан посредством судов ASCO в порты Курык и Актау все еще запрещена.

Пароходство доводит до сведения граждан и предпринимателей, что продажа билетов возобновлена.

Как сообщалось ранее, ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) будет осуществлять только паромную перевозку вагонов в каспийские порты Казахстана.

«Как известно, Казахстан с 5 марта закрывает доступ иностранных судов в порты Курык и Актау на Каспии в целях предотвращения распространения коронавируса. Согласно решению, на неопределенный срок прекращается доступ в Казахстан пассажиров, водителей и колесной техники. Казахстанская сторона проинформировала по этому поводу компании, занимающиеся судоходством на Каспии, в том числе и ASCO», -отмечалось в сообщении.

В пароходстве также сообщили, что в связи с коронавирусом ASCO проводит противоэпидемические профилактические мероприятия. На судах, находящихся на балансе пароходства и в структурных подразделениях проводится дезинфекция. В рамках профилактических мерсуда следующие в направлении Казахстана и Туркменистана (13 паромов два судна типа Ro-Ro) снабжены различными видами защитных средств, включая перчатки, респираторы, очки, комбинезоны, а также приборами для изменения температуры на расстоянии.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ASCO


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]