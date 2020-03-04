Казахстан отменил ряд ограничений по доступу судов ASCO в порты Курык и Актау на Каспии

Казахстан отменил ряд ранее принятых ограничений по доступу иностранных судов в порты Курык и Актау на Каспии в целях предотвращения распространения коронавируса, сообщает ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) .

«После проведенных переговоров между соответствующими структурами Азербайджана и Казахстана наряду с вагонами также разрешена перевозка пассажиров и грузовых автомобилей. Вместе с тем запрет перевозку легковых автомобилей остался в силе», говорится в сообщении ASCO.

В ASCO также отметили, что перевозка всех видов автомобильного транспорта следующего из Ирана и иранских граждан посредством судов ASCO в порты Курык и Актау все еще запрещена.

Пароходство доводит до сведения граждан и предпринимателей, что продажа билетов возобновлена.

Как сообщалось ранее, ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) будет осуществлять только паромную перевозку вагонов в каспийские порты Казахстана.

«Как известно, Казахстан с 5 марта закрывает доступ иностранных судов в порты Курык и Актау на Каспии в целях предотвращения распространения коронавируса. Согласно решению, на неопределенный срок прекращается доступ в Казахстан пассажиров, водителей и колесной техники. Казахстанская сторона проинформировала по этому поводу компании, занимающиеся судоходством на Каспии, в том числе и ASCO», -отмечалось в сообщении.

В пароходстве также сообщили, что в связи с коронавирусом ASCO проводит противоэпидемические профилактические мероприятия. На судах, находящихся на балансе пароходства и в структурных подразделениях проводится дезинфекция. В рамках профилактических мерсуда следующие в направлении Казахстана и Туркменистана (13 паромов два судна типа Ro-Ro) снабжены различными видами защитных средств, включая перчатки, респираторы, очки, комбинезоны, а также приборами для изменения температуры на расстоянии.

Б.Рустамбеков