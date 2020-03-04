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ТЭК 04.03.2020 20:20

Цены на нефть растут, Brent на уровне $52,21 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в среду, поддержку рынку оказывают сообщения о том, что Саудовская Аравия добивается дополнительного сокращения добычи ОПЕК+ более чем на 1 млн б/с.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали до $52,21 за баррель, что на $0,35 (на 0,67%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Котировки апрельских фьючерсов WTI на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) растут на $0,91 (на 1,93%) - до $48,09 за баррель.

Саудовская Аравия настаивает на дополнительном сокращении добычи нефти более чем на 1 млн б/с на фоне падения спроса из-за эпидемии коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Накануне технический комитет ОПЕК+ дал рекомендацию продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года, с апреля до конца года, усилив сокращения на объем от 600 тыс. до 1 млн б/с во втором квартале, сообщали ранее делегаты.

В феврале технический комитет рекомендовал дополнительное снижение добычи на 600 тыс. б/с на фоне вспышки коронавируса COVID-19. С того момента масштабы распространения заболевания в мире увеличились. По последним данным, общее число зараженных в мире превысило 92,5 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Тем временем министерство энергетики США сообщило о меньшем, чем ожидалось, росте запасов нефти в стране за минувшую неделю.

Запасы нефти увеличились на 785 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост запасов на 3,5 млн баррелей.

При этом данные Американского института нефти (API), обнародованные во вторник, указали на рост запасов в США за минувшую неделю на 1,7 млн баррелей.

Запасы бензина на прошлой неделе, по данным Минэнерго США, сократились на 4,3 млн баррелей, дистиллятов - на 4 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина и дистиллятов соответственно на 2,8 млн и 2,4 млн баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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