Белорусские турфирмы призывают уточнить рекомендации для отрасли из-за коронавируса, чтобы избежать коллапса

Туристическая и другие отрасли экономики Белоруссии находятся под угрозой из-за распространения коронавируса, считают в Республиканском Союзе туристических организаций (РСТО).

"Из-за отсутствия полной и убедительной информации о ситуации в мире (с коронавирусом - ИФ), несогласованных действий, искусственного нагнетания возникшей ситуации в СМИ, туристическая отрасль в Беларуси, вслед за Россией, подведена к состоянию серьезного коллапса. Обстановка накаляется с каждым днем, и последствий на сегодняшний день не может просчитать никто", - говорится в открытом письме РСТО.

Там отмечается, что "в настоящее время ни Всемирная организация здравоохранения, ни Всемирная туристская организация, ни другие компетентные организации не выдали рекомендации воздерживаться от перемещений и туристических поездок. ВОЗ контролирует ситуацию и сделала официальное заявление об отсутствии необходимости аннулировать или вносить изменения в планы путешествий".

Организация призывает все заинтересованные ведомства - Минздрав, Минспорта и туризма, Минэкономики, Национального авиаперевозчика "Белавиа", МИД, общественные объединения в сфере туризма - "совместно выработать меры по урегулированию ситуации, чтобы не допустить коллапса - в экономике в целом, и в белорусском туризме - в частности".

РСТО просит туристов "не поддаваться панике, а СМИ - с осторожностью относиться к публикациям, касающимся коронавируса".

Там рассказали, что на фоне рекомендаций Минспорта и туризма - воздержаться от поездок в Китай, Италию, Иран и Южную Корею - белорусские туристы начали воздерживаться от поездок не только в эти страны, но и приостановили бронирование туров на другие направления. Между тем, по словам представителей РСТО, в документе министерства нет запрета, а всего лишь рекомендации, "но они, к сожалению, выданы не на конкретный срок, а в бессрочном варианте. Это усугубляет ситуацию". В результате начались попытки аннуляций и отказы от ранее забронированных туров не только на текущие даты, но и на более поздний период (конец лета, осень) в различные страны. Все это влечет проблемы с возвращением денежных средств, а также штрафы белорусским операторам и агентам.

В РСТО подчеркнули, что "страховка от невыезда, как выяснилось, в случае с коронавирусом и карантином также не работает".

"Не лучше ситуация во въездном и внутреннем туризме. Экспорт туристических услуг в Беларуси также оказался под угрозой. В частности, ряд столичных отелей разослали письма туроператорам об отказе размещения туристов из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана. Группы и индивидуальные туристы из названных стран не могут быть размещены, согласно сделанным бронированиям, а неустойки опять-таки ложатся на отечественных операторов. На фоне невыработанного общего подхода и адекватной оценки, в Беларусь массово аннулируются группы туристов не только из Европы, но также из России", - говорится в письме РСТО.

В Белоруссии, по последним данным, зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом, около 14,5 тыс. человек взяты на контроль.