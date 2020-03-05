Си Цзиньпин не поедет в апреле в Японию из-за коронавируса

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Японию отложили, чтобы и Пекин, и Токио могли сосредоточить усилия на борьбе с коронавирусом, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя японского правительства.
Поездка была запланирована на апрель 2020 года. Представитель правительства Японии Ёсихидэ Суга не назвал точной даты, на которую может быть перенесен визит.
Коронавирус зарегистрирован в более чем 80 странах, заболели 95 тыс. человек, умерли 3,2 тыс. Больше всего случаев - в Китае, там заболели 80,5 тыс. человек. В Японии зарегистрировано 1 тыс. случаев коронавируса, 706 заболевших находились на круизном лайнере Diamond Princess.
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