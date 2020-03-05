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Дальнее зарубежье 05.03.2020 17:01

В Эстонии зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом Covid-19

Департамент здоровья Эстонии сообщил в четверг о третьем случае заражения коронавирусом Covid-19.

Среди 43 проб, проведенных в лаборатории департамента, позитивным оказался тест, взятый 29 февраля у жителя Таллина, вернувшегося из Италии. У него оказалась повышенная температура, пациент также жаловался на ломоту в костях и першение в горле.

Заболевший прибыл в Таллин самолетом через Ригу, откуда добирался до дома на личной автомашине.

Инфицированный находится на домашнем лечении, состояние здоровья контактирующих с ним людей проверяют представители департамента.

Хотя житель Таллина и житель Тарту, у которого во вторник также обнаружили заболевание, летели из Бергамо одним самолетом, врачи не считают, что эти случаи взаимосвязаны. Для более точного определения проводится эпидемическое расследование, пояснили в департаменте.

27 марта в Эстонии сообщили о первом случая выявления короновируса. Он обнаружен у постоянно проживающего в республике гражданина Ирана, вернувшегося в Таллин после поездки на историческую родину через Турцию и Латвию.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАБОЛЕВШИЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]