В Эстонии зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом Covid-19

Департамент здоровья Эстонии сообщил в четверг о третьем случае заражения коронавирусом Covid-19.
Среди 43 проб, проведенных в лаборатории департамента, позитивным оказался тест, взятый 29 февраля у жителя Таллина, вернувшегося из Италии. У него оказалась повышенная температура, пациент также жаловался на ломоту в костях и першение в горле.
Заболевший прибыл в Таллин самолетом через Ригу, откуда добирался до дома на личной автомашине.
Инфицированный находится на домашнем лечении, состояние здоровья контактирующих с ним людей проверяют представители департамента.
Хотя житель Таллина и житель Тарту, у которого во вторник также обнаружили заболевание, летели из Бергамо одним самолетом, врачи не считают, что эти случаи взаимосвязаны. Для более точного определения проводится эпидемическое расследование, пояснили в департаменте.
27 марта в Эстонии сообщили о первом случая выявления короновируса. Он обнаружен у постоянно проживающего в республике гражданина Ирана, вернувшегося в Таллин после поездки на историческую родину через Турцию и Латвию.
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