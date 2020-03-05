Ким Чен Ын в письме Мун Чжэ Ину пожелал Южной Корее преодолеть вспышку коронавируса

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил письмо президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, в котором выразил сочувствие южнокорейцам в связи со вспышкой в их стране заболеваемости коронавирусом, сообщают южнокорейские СМИ.

"В письме, которое было передано Мун Чжэ Ину в среду, Ким Чен Ын выразил сочувствие и выразил поддержку южнокорейцам, которые борются с вирусом, и пожелал им здоровья", - заявил журналистам представитель пресс-службы резиденции президента Южной Кореи.

В нем отмечается, что лидер КНДР "будет поддерживать борьбу Южной Кореи с Covid-19". Кроме того, Ким Чен Ын заявил о дружбе и доверии к Мун Чжэ Ину. В письме он поинтересовался, как себя чувствует южнокорейский президент.

В Южной Корее по состоянию на четверг подтвердили заражение у 5 766 человек, от болезней, связанных с вирусом, погибли 35 человек.