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Дальнее зарубежье 05.03.2020 16:41

Ким Чен Ын в письме Мун Чжэ Ину пожелал Южной Корее преодолеть вспышку коронавируса

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил письмо президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, в котором выразил сочувствие южнокорейцам в связи со вспышкой в их стране заболеваемости коронавирусом, сообщают южнокорейские СМИ.

"В письме, которое было передано Мун Чжэ Ину в среду, Ким Чен Ын выразил сочувствие и выразил поддержку южнокорейцам, которые борются с вирусом, и пожелал им здоровья", - заявил журналистам представитель пресс-службы резиденции президента Южной Кореи.

В нем отмечается, что лидер КНДР "будет поддерживать борьбу Южной Кореи с Covid-19". Кроме того, Ким Чен Ын заявил о дружбе и доверии к Мун Чжэ Ину. В письме он поинтересовался, как себя чувствует южнокорейский президент.

В Южной Корее по состоянию на четверг подтвердили заражение у 5 766 человек, от болезней, связанных с вирусом, погибли 35 человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]