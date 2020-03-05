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Дальнее зарубежье 05.03.2020 17:22

Совет ЕС принял стратегию развития при низкой эмиссии парниковых газов

Совет ЕС принял в четверг долгосрочную стратегию развития Евросоюза при низких выбросах парниковых газов, сообщается в распространенном в Брюсселе коммюнике.

"Стратегия ЕС напоминает о полной приверженности Евросоюза и государств-членов Парижскому соглашению (о защите климата - ИФ) и его долгосрочным целям. Она ссылается на одобрение Европейским советом, как это отражено в заключениях его заседания от 12 декабря 2019 года, цели достижения в ЕС к 2050 году климатического нейтралитета", - говорится в документе.

В нем отмечается, что, реализуя амбициозные социальные и экономические преобразования, ЕС и его государства-члены стремятся стимулировать глобальные действия в защиту климата и продемонстрировать, что движение к климатическому нейтралитету является не только настоятельным, но и осуществимым.

Теперь принятая стратегия будет направлена в Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (РКИК ООН), как того требует Парижское соглашение, объясняют в Брюсселе.

Совет ЕС указал, что отдельные государства-члены также должны подготовить свои собственные национальные стратегии для РКИК ООН.

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Тэги: ЕС, ЭКОЛОГИЯ, СТРАТЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]