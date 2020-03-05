Совет ЕС принял стратегию развития при низкой эмиссии парниковых газов

Совет ЕС принял в четверг долгосрочную стратегию развития Евросоюза при низких выбросах парниковых газов, сообщается в распространенном в Брюсселе коммюнике.

"Стратегия ЕС напоминает о полной приверженности Евросоюза и государств-членов Парижскому соглашению (о защите климата - ИФ) и его долгосрочным целям. Она ссылается на одобрение Европейским советом, как это отражено в заключениях его заседания от 12 декабря 2019 года, цели достижения в ЕС к 2050 году климатического нейтралитета", - говорится в документе.

В нем отмечается, что, реализуя амбициозные социальные и экономические преобразования, ЕС и его государства-члены стремятся стимулировать глобальные действия в защиту климата и продемонстрировать, что движение к климатическому нейтралитету является не только настоятельным, но и осуществимым.

Теперь принятая стратегия будет направлена в Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (РКИК ООН), как того требует Парижское соглашение, объясняют в Брюсселе.

Совет ЕС указал, что отдельные государства-члены также должны подготовить свои собственные национальные стратегии для РКИК ООН.