Митинги в центре Бишкека запрещены до 1 июля - решение суда

Первомайский районный суд Бишкека запретил до 1 июля проведение митингов в центре киргизской столицы, сообщил в четверг "Интерфаксу" представитель суда.
"Суд удовлетворил иск мэрии Бишкека о введении ограничения на проведение митингов и мирных акций в центре столицы до 1 июля", - заявил собеседник агентства.
Мэрия Бишкека после столкновений сторонников экс-депутата парламента Киргизии Садыра Жапарова с милицией, произошедших 2 марта, обратилась с иском в Первомайский районный суд о запрете проведения митингов.
В минувший понедельник более 2 тыс. сторонников экс-депутата парламента Киргизии Садыра Жапарова, осужденного в 2017 году по обвинению в захвате заложника, после митинга в центре Бишкека с требованием его освобождения попытались прорваться в здание, где расположен офис президента Киргизии. Митингующие начали забрасывать сотрудников правоохранительных органов камнями. После этого милиция начала разгон и задержание участников митинга.
В разгоне были задействованы около 500 сотрудников МВД и спецназа, которые применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. Ситуация в столице Киргизии стабилизировалась через час после разгона митингующих.
Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии после столкновений в Бишкеке начал расследование уголовного дела по статье "покушение на насильственный захват власти" УК Киргизии.
В ГКНБ были доставлены организаторы и активные участники акции протеста, среди них брат оппозиционного политика Садыра Жапарова - Сабыр Жапаров, гражданский активист Амангельды Артыков и экс-депутат парламента Киргизии Каныбек Осмоналиев.
Соорганизатор митинга бывший депутат парламента Киргизии Каныбек Осмоналиев по подозрению в покушении на насильственный захват власти решением суда заключен под стражу до 3 мая.
По данным МВД, после митинга в районные управления внутренних дел Бишкека были доставлены 166 участников, 162 из них были отпущены после проверки документов, четыре человека арестованы. В результате массовых беспорядков 24 сотрудника милиции получили телесные повреждения разной степени тяжести.
Главным управлением внутренних дел (ГУВД) Бишкека начато досудебное производство по статье "массовые беспорядки" УК Киргизии.
В пресс-службе Минздрава Киргизии сообщили, что после столкновений в центре Бишкека за медицинской помощью, помимо сотрудников МВД, обратились также трое гражданских.
В 2013 году на митинге с требованием национализации золоторудного месторождения "Кумтор" в городе Каракол (Иссык-Кульская область) был взят в заложники глава региона Эмильбек Каптагаев. Обвинение в организации митинга в Караколе было предъявлено Жапарову. После этого несколько лет оппозиционер проживал за границей. После возвращения на родину в марте 2017 года он был задержан.
Арест политика спровоцировал акции протеста. Митинг 25 марта 2017 года у здания ГКНБ закончился разгоном демонстрантов. Милиция заявила, что акция была пресечена из-за агрессивного поведения ее участников.
2 августа 2017 года решением Первомайского районного суда столицы Жапаров был приговорен к 11 с половиной годам лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима. Он был признан виновным по обвинению в захвате заложника.
16 октября 2019 года Жапаров направил президенту Киргизии прошение о помиловании в связи с тем, что его семья находится в тяжелом положении и до сих пор не получил ответа.
В секретариате комиссии по вопросам помилования при президенте Киргизии "Интерфаксу" ранее сообщили, что прошение о помиловании Жапарова находится на оформлении в Государственной службе исполнения наказаний (ГСИН).
6 февраля в Генпрокуратуре Киргизии сообщили, что Жапаров в соответствии с Уголовным кодексом в редакции 2017 года не может рассчитывать на условно-досрочное освобождение.
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