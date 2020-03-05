Зангане: страны ОПЕК договорились о допсокращении добычи нефти во II кв. странами картеля на 1 млн б/с, не-ОПЕК обсудят снижение на 500 тыс. б/с

Страны ОПЕК договорились о дополнительном сокращении добычи нефти на второй квартал 2020 года странами картеля на 1 млн б/с, странами не-ОПЕК - на 500 тыс. б/с, сообщил журналистам министр нефти Ирана Бижан Зангане.
"Мы (страны ОПЕК - ИФ) договорились о сокращении добычи нефти для стран ОПЕК на 1 млн б/с во втором квартале этого года, страны не-ОПЕК завтра обсудят сокращение добычи на 500 тыс. б/с", - сказал он, покидая заседание министров стран ОПЕК.
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