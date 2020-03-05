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ТЭК 05.03.2020 16:39

Зангане: страны ОПЕК договорились о допсокращении добычи нефти во II кв. странами картеля на 1 млн б/с, не-ОПЕК обсудят снижение на 500 тыс. б/с

Страны ОПЕК договорились о дополнительном сокращении добычи нефти на второй квартал 2020 года странами картеля на 1 млн б/с, странами не-ОПЕК - на 500 тыс. б/с, сообщил журналистам министр нефти Ирана Бижан Зангане.

"Мы (страны ОПЕК - ИФ) договорились о сокращении добычи нефти для стран ОПЕК на 1 млн б/с во втором квартале этого года, страны не-ОПЕК завтра обсудят сокращение добычи на 500 тыс. б/с", - сказал он, покидая заседание министров стран ОПЕК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ОПЕК, ДОБЫЧА, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]