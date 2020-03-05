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ТЭК 05.03.2020 16:50

Россия не обсуждала с ОПЕК+ вариант увеличения сокращения нефтедобычи на 1,5 млн б/с, лишь продление текущей сделки на II кв

Россия не обсуждала с партнерами по сделке ОПЕК+ вариант увеличения сокращения нефтедобычи на второй квартал на 1,5 млн баррелей в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, Россия в ходе министерского комитета ОПЕК+ озвучила свое предложение - продление сделки на текущих условиях на один квартал. "Другие варианты Россия не обсуждала", - сказал собеседник "Интерфакса".

В четверг, отметил он, когда в Вене проходило заседание министров стран ОПЕК, этот вариант также не обсуждался.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku[email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]