Россия не обсуждала с ОПЕК+ вариант увеличения сокращения нефтедобычи на 1,5 млн б/с, лишь продление текущей сделки на II кв

Россия не обсуждала с партнерами по сделке ОПЕК+ вариант увеличения сокращения нефтедобычи на второй квартал на 1,5 млн баррелей в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, Россия в ходе министерского комитета ОПЕК+ озвучила свое предложение - продление сделки на текущих условиях на один квартал. "Другие варианты Россия не обсуждала", - сказал собеседник "Интерфакса".

В четверг, отметил он, когда в Вене проходило заседание министров стран ОПЕК, этот вариант также не обсуждался.