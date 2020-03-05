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Регион 05.03.2020 16:51

МВД Турции разместит спецназ вдоль границы с Грецией, чтобы "не дать выдворить беженцев" на свою территорию

Анкара развернет подразделения сил специального назначения по всей линии сухопутной границы с Грецией, сообщило в четверг министерство внутренних дел Турции.

"Этот шаг направлен на предотвращение попыток греческой стороны выдворить беженцев на турецкую территорию", - говорится в сообщении МВД, которое цитирует турецкие СМИ.

Турция на прошлой неделе объявила об открытии границы с ЕС для беженцев, поскольку она неспособна справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией.

По данным греческих властей, на границе Турции и Греции в минувшую среду собралось порядка 15 тыс. мигрантов. Они утверждают, что предотвратили около 28 тыс. попыток пересечения границы и задержали 220 человек, попавших на территорию Греции.

Число мигрантов, пересекших границу Турции и Греции, накануне составило уже 135,8 тыс. человек, сообщало агентство "Анадолу" со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу.

К границе с Турцией были стянуты сотни полицейских, а также греческие армейские подразделения.

По данным греческих СМИ, греческие полицейские и военнослужащие за последние сутки предотвратили почти семь тысяч попыток нелегального перехода границы.

Между тем, специальный советник президента Турции Ибрагим Калын накануне отверг обвинения в том, что Анкара использует проблему нелегальной миграции для оказания давления на ЕС.

"Мы никогда не рассматривали беженцев в качестве средства политического шантажа", - заверил Калын.

"Наша цель при открытии (границ для беженцев - ИФ) не состояла в том, чтобы создать искусственный кризис, оказать политическое давление или преследовать собственные интересы", - подчеркнул советник.

Он отметил, что Турция, на территории которой и так уже находятся примерно 4 млн беженцев, не намерена удерживать кого-либо у себя силой, а в свою очередь страны Европы должны принимать у себя нелегалов в соответствии с положениями международного права.

Между тем, как сообщила в четверг пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора председатель Европейского совета Шарль Мишель информировал президента РФ Владимира Путина о предпринимаемых мерах по предотвращению нелегальной миграции в страны Евросоюза".

В настоящее время в Москве проходит встреча Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, МЕРЫ


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