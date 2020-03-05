ОПЕК рекомендовала ОПЕК+ продлить сокращение добычи нефти до конца года с углублением на 1,5 млн б/с во II квартале

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене рекомендовала участникам ОПЕК+ продлить сделку по сокращению добычи нефти на действующем уровне на оставшуюся часть года, а также провести дополнительную корректировку в объеме 1,5 млн б/с до 30 июня 2020 года.

Как говорится в пресс-релизе организации, дополнительная корректировка должна быть проведена пропорционально между странами ОПЕК (1 млн б/с) и не-ОПЕК (0,5 млн б/с).

На заседании отмечалось, что вспышка COVID-19 оказала серьезное негативное влияние на прогнозы мировой экономики и спроса на нефть в 2020 году, особенно в первом и втором кварталах. В настоящее время прогнозируется, что рост мирового спроса на нефть в 2020 году составит 0,48 млн б/с по сравнению с 1,1 млн б/с в декабре 2019 года. "Более того, беспрецедентная ситуация и постоянно меняющаяся динамика рынка означают, что риски смещены в сторону снижения", - отмечается в сообщении.

Следующее очередное заседание ОПЕК состоится в Вене 9 июня 2020 года.