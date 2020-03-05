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Дальнее зарубежье 05.03.2020 21:38

Саммит ЕС и Индии в Брюсселе отложили из-за коронавируса

Дели и Брюссель решили отложить саммит Индия-ЕС из-за коронавируса, сообщает в четверг газета The Times of India.

"Что касается саммита Индия-ЕС, обе стороны согласны, что, учитывая рекомендации служб здравоохранения не путешествовать между регионами, будет разумно перенести саммит на более позднюю дату, которая устроит обе стороны", - заявил официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар.

Саммит Индия-ЕС, на который должен был отправиться премьер Индии Нарендра Моди, был запланирован на 13 марта в Брюсселе.

В Бельгии коронавирус обнаружен уже у 50 человек. В Индии число заболевших составляет 30 человек. Всего в мире зарегистрировано более 90 тыс. случаев коронавируса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ИНДИЯ, САММИТ, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]