Саммит ЕС и Индии в Брюсселе отложили из-за коронавируса

Дели и Брюссель решили отложить саммит Индия-ЕС из-за коронавируса, сообщает в четверг газета The Times of India.
"Что касается саммита Индия-ЕС, обе стороны согласны, что, учитывая рекомендации служб здравоохранения не путешествовать между регионами, будет разумно перенести саммит на более позднюю дату, которая устроит обе стороны", - заявил официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар.
Саммит Индия-ЕС, на который должен был отправиться премьер Индии Нарендра Моди, был запланирован на 13 марта в Брюсселе.
В Бельгии коронавирус обнаружен уже у 50 человек. В Индии число заболевших составляет 30 человек. Всего в мире зарегистрировано более 90 тыс. случаев коронавируса.
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