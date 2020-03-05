Терпимость к коррупции должна быть нулевой – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал чиновников к нулевой терпимости к коррупции.
«Терпимость к коррупции и взятничеству должна быть нулевой. Постыдные действия экс-главы Исполнительной власти Нефтчалы вызывали у народа чувство ненависти. Постыдная картина получения взятки у различных людей в кабинете», - сказал Алиев в четверг, принимая новых глав Исполнительных властей Нефтчалинского и Исмаиллинского районов.
Президент отметил, что по действиям экс-главы ИВ Нефтчалы продолжается сбор оперативных данных.
Алиев подчеркнул, что спецоперация, проведенная в Нефтчалинском районе, показала, что не все главы исполнительных властей понимают свою задачу. «К сожалению, в Нефтчалинском районе коррупция и взятничество носили системный характер, можно сказать, охватили все структуры. Представьте себе, одним из богатых лиц в районе являлся главврач центральной больницы. Каким образом он разбогател? Он, что бизнесмен? Нет. Изобретатель? Нет. Ему досталось большое наследство? Нет. Это деньги, которые он забирал у больных. Бедные больные вынуждены были платить за обеспечение своего здоровья», - отметил он.
«Конечно, я не хочу вмешиваться в ход следствие, которое все расставит по местам. Последнее слово за судом. Однако, собранные факты свидетельствуют, что все отделы в центральной районной больнице Нефтчалы платили главврачу ежемесячную плату. Коррупция в школах носит массовый характер. От директоров школ требуют плату, от муниципалитетов требуют взятку, к общественным оплачиваемым работам граждане не привлекаются, но их карты берет глава ИВ и снимает деньги. Помимо этого, граждане как рабы были вынуждены работать на коммерческих и хозяйствующих объектах, относящихся к экс-главе ИВ», - отметил президент.
Президент добавил, что борьба с коррупцией и взятничеством в Азербайджане будет продолжена. «Это продуманная политика, перед законом все равны, никто не обладает неприкосновенностью, ни у кого нет особых льгот, ничьи прошлые заслуги не будут приниматься в расчет», - сказал Алиев.
По его мнению, такие действия чиновников являются «пиком моральной деградации» и действия в отношении продажных чиновников должны быть уроком для всех. «Никто не обладает неприкосновенностью, и этот случай еще раз подтверждает это», - отметил глава государства.
20 февраля 2020 года президент уволил главу ИВ Нефтчалинского района Исмаила Велиева с занимаемой должности.
Как сообщалось ранее, 20 февраля Служба госбезопасности Азербайджана провела в Нефтчалинском районе следственно-оперативные мероприятия по задержанию должностных лиц Исполнительной власти района, совершивших многочисленные уголовные преступления по фактам нарушения права граждан, общества и государства.
Согласно собранным материалам установлено, что Велиев используя свое служебное положение, регулярно под различным предлогом требовал взятки от руководителей государственных учреждений образования, здравоохранения и др. госструктур.
Кроме этого, Велиев, Акберов и Нагиев посредством находящихся в их подчинении должностных лиц, под различными предлогами требовали денежные средства у предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в Нефтчалинском районе.
В ходе проведенного расследования возникли подозрения в том, что Велиев присваивал средства, направленные на выплату зарплаты в рамках оплачиваемых общественных работ.
Согласно решению суда, Велиев, первый заместитель ИВ Акберов, начальник отдела архитектуры и строительства Нагиев, главврач Центральной больницы района Захидов, начальник районного отдела образования Керимов и начальник отдела по работе с органами территориального управления и местного самоуправления Джафаров арестованы сроком на 4 месяца по обвинению в злоупотреблении служебным положением, получении взяток в крупных размерах, присвоении средств.
Президент Алиев 5 марта подписал распоряжение о назначении Миргасана Сеидова главой Исполнительной власти Нефтчалинского района.
А.Азизов
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