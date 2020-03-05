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05.03.2020 17:08

Президент Алиев поручил привлекать инвестиции в развитие рыбного хозяйства в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил новоназначенным главам исполнительных властей Исмаиллинского и Нефтчалинского районов проанализировать ситуацию в районах и изучить проблемы населения.

Алиев в четверг принял новоназначенных глав исполнительных властей Исмаиллинского и Нефтчалинского районов Нахида Багирова и Миргасана Сеидова, сообщает сайт главы государства.

«В первую очередь, считаю необходимым проанализировать ситуацию в районах, серьезно изучить вопросы, волнующие людей, подготовить предложения по их разрешению или же решить их на месте», - сказал президент.

Он подчеркнул, что если работа будет правильно организована, то потенциал районов будет достаточно высок.

«В Нефтчалинском районе создана промышленная зона. В Нефтчале производятся автомобили и по дальнейшему развитию этой промышленной зоны должны быть даны конкретные предложения. Считаю, что в Нефтчале есть хорошие перспективы по развитию рыбной промышленности», - сказал глава государства.

Президент с сожалением отметил, что, несмотря на то, что Азербайджан расположен у берега Каспия, страна не обеспечивает себя рыбной продукцией и зависит от импорта. «В тоже время создание рыбных хозяйств не получило большого распространения, а большинство из существующих организованы на очень примитивном уровне. Поэтому рыбоводство может стать важной сферой для нашего ненефтяного сектора и в тоже время экспортно-ориентируемой сферой. Поэтому необходимо привлекать инвесторов в эту сферу», - подчеркнул Алиев.

Президент также отметил, что Нефтчала имеет хорошие возможности по развитию туризма. «Нефтчала не так далеко находится от Баку, прокладываются хорошие дороги. До сих пор в районе для развития туристической сферы ничего не сделано. Считаю, что здесь есть необходимость в создании туристической инфраструктуры», - отметил президент.

Касаясь дальнейшего развития Исмаиллинского района, глава государства отметил, что здесь основной потенциал для развития имеют туристическая сфера и сельское хозяйство.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ИВ, ПРИЕМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]